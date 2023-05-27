''LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınavına hangi okulda gireceğim 2023? '' soruları 26 Mayıs 2023 sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Liseye Geçiş Sınavı bu yıl 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Adaylar giriş belgelerini https://www.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. İşte MEB ile LGS sınav yeri sorgulama ekranı, VBS giriş ekranı!
LGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2023 LGS sınavı için beklenen gün geldi. LGS sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.
LGS NE ZAMAN, SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.
Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.