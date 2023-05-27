''LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınavına hangi okulda gireceğim 2023? '' soruları 26 Mayıs 2023 sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Liseye Geçiş Sınavı bu yıl 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Adaylar giriş belgelerini https://www.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. İşte MEB ile LGS sınav yeri sorgulama ekranı, VBS giriş ekranı!