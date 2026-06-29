Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için 2025-2026 yaz okulu kayıtları 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sınava katılmayan veya başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı tanınmayacak.

Öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek, genel not ortalaması 2,00'nin üzerinde olanlar FF notlu veya hiç almadıkları dersleri alabilecek.

Ders seçimi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak ve kayıt için öğretim ücretinin 3 Temmuz 2026 saat 22.30'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Yaz okulunda alınan derslerin harf notları ve kredileri genel not ortalamasına dahil edilecek ancak geçen süre azami öğrenim süresine sayılmayacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler için 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu kayıt süreci başladı. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

Yaz okulu kayıt süreci 3 Temmuz akşamı saat 22.00'de sona erecek. KAYITLAR 3 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre yaz okulu kayıtları 29 Haziran Pazartesi günü başladı. Öğrenciler kayıt işlemlerini 3 Temmuz Cuma günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek. Ders seçimi, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Ekle-Sil" ekranı kullanılarak yapılacak. Üniversite, yalnızca ders seçimi yapılmasının kayıt için yeterli olmadığını, öğretim giderinin de belirtilen süre içinde ödenmesi gerektiğini hatırlattı. DERS SEÇİMİ TEK BAŞINA KAYIT ANLAMINA GELMİYOR Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşebilmesi için ders seçiminin ardından yaz okulu ücretini de yatırması gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacağı için kayıt işlemi tamamlanamıyor.