AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2026 kayıt tarihleri, ders seçimi ve son ödeme saati
Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri için not ortalamasını yükseltme ve eksik kredileri tamamlama fırsatı sunan yaz dönemi maratonu başladı. Adayların en fazla 5 ders seçebileceği bu kısa dönemde, kayıtların geçerli sayılması için yalnızca ders seçimi yapmak yeterli olmuyor; belirlenen süre içinde harç ödemelerinin de tamamlanması gerekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için 2025-2026 yaz okulu kayıtları 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
- Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sınava katılmayan veya başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı tanınmayacak.
- Öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek, genel not ortalaması 2,00'nin üzerinde olanlar FF notlu veya hiç almadıkları dersleri alabilecek.
- Ders seçimi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak ve kayıt için öğretim ücretinin 3 Temmuz 2026 saat 22.30'a kadar ödenmesi gerekiyor.
- Yaz okulunda alınan derslerin harf notları ve kredileri genel not ortalamasına dahil edilecek ancak geçen süre azami öğrenim süresine sayılmayacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler için 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu kayıt süreci başladı. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
KAYITLAR 3 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre yaz okulu kayıtları 29 Haziran Pazartesi günü başladı. Öğrenciler kayıt işlemlerini 3 Temmuz Cuma günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.
Ders seçimi, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Ekle-Sil" ekranı kullanılarak yapılacak. Üniversite, yalnızca ders seçimi yapılmasının kayıt için yeterli olmadığını, öğretim giderinin de belirtilen süre içinde ödenmesi gerektiğini hatırlattı.
DERS SEÇİMİ TEK BAŞINA KAYIT ANLAMINA GELMİYOR
Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşebilmesi için ders seçiminin ardından yaz okulu ücretini de yatırması gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacağı için kayıt işlemi tamamlanamıyor.
YAZ OKULUNDA EN FAZLA 5 DERS ALINABİLECEK
Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemine ait derslerden en fazla beş ders seçebilecek. Seçilecek dersler öğrencinin genel not ortalamasına göre farklılık gösterecek.
- Genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenciler FF notlu veya hiç almadıkları dersleri seçebilecek.
- Genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrenciler ise FF derslerinin yanında CD, DC ve DD notlu dersleri ya da hiç almadıkları dersleri tercih edebilecek.
- Bir öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilecek.
YAZ OKULU NOT ORTALAMASINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK
Yaz okulunda alınan derslerin harf notları ve kredileri genel not ortalamasına dahil edilecek. Tekrar edilen derslerde ise öğrencinin aldığı son not esas alınarak genel not ortalaması yeniden hesaplanacak.
Yaz okulunda geçen süre ise eğitim-öğretimdeki azami öğrenim süresine dahil edilmeyecek. Ancak öğrencinin mevcut öğrencilik statüsü değişmeyecek.
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|Yaz okulu kayıt başlangıcı
|29 Haziran 2026 Saat 10.00
|Ders seçimi sonu
|3 Temmuz 2026 Saat 22.00
|Ücret ödeme son saati
|3 Temmuz 2026 Saat 22.30
|Yaz okulu sınavı
|22 Ağustos 2026
|Azami ders sayısı
|5
3 TEMMUZ'DAN SONRA MAZERET KABUL EDİLMEYECEK
Anadolu Üniversitesi, kayıt süresi sona erdikten sonra herhangi bir nedenle başvuru alınmayacağını ve yaz okulu kayıt süresinin uzatılmayacağını duyurdu. Belirlenen tarihler içinde ücretini yatırmayan öğrenciler yaz okulu kayıt hakkını kaybedecek.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)