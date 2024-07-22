MEB 2024 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları! Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak?

Yerel yerleştirme ile lise öğrenimine hak kazanan öğrenciler ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilir. Yerel yerleştirmede belirli kriterler bulunmaktadır. Peki, 2024 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...
LGS PUANI OLMADAN, OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?
Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.
Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER
Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor.
Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.
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