2024 LGS’de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilecek mi? LGS’de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB LGS tercih tarihleri!

LGS 1 TERCİHTE YERLEŞENLER 2 TERCİHİ YAPABİLİR Mİ? Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

İlk tercihlerde bir okula yerleştim. Nakillerde tekrar bir okul tercihinde bulunabilir miyim? Evet, ilk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci nakil tercihinde yeni bir okul kazanırsa kaydı o okula geçer, nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

İlk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenci için nakil tercihlerinde kayıt alanı kısıtlaması olur mu?

İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşen bir öğrenci için nakil tercihlerinde hiçbir kısıtlama olmaz.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



LGS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. LGS 2. tercihleri 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler belirlenen tarihler arasında 2. tercihlerini rahatlıkla yapabilecekt