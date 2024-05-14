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AÖF final sınavı ne zaman 2024? AÖF final giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Yaz okulu sınav takvimi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecan dolu bir dönem yaklaşıyor. Final sınavları için geri sayım başlarken, öğrencilerin gözü sınav giriş belgelerinde. Son dakika bilgilerine göre, AÖF final sınavı giriş belgelerinin yayımlanma tarihi ve final sınavlarına ilişkin detaylar netleşti.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 07:40 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:40
AÖF final sınavı ne zaman 2024? AÖF final giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Yaz okulu sınav takvimi belli oldu mu?

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AÖF final sınavı giriş belgelerinin, sınav tarihlerinden yaklaşık bir hafta önce yayımlanması bekleniyor. Öğrencilerin sınav yerlerini ve diğer önemli bilgileri içeren bu belgeler, öğrencilere elektronik ortamda erişime sunulacak.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi dönem sonu sınavları mayıs ayında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FİNAL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav yerlerinin sınavdan bir hafta öncesinden duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

AÖF yaz okulu 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos günü uygulanacak.

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