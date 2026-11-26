Yılın son ALES maratonu başlıyor: 100 soruluk sınavda sonuç tarihi de netleşti
2026 yılının üçüncü ve son ALES oturumu bu hafta sonu 81 ilde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Akademik kadro ve lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için giriş belgeleri ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açılırken, sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara giriş yapılamayacak. 100 soruluk oturumun bitiş saati ve sonuç tarihi de belli oldu.
Akademik kadrolara atanmak ya da yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşmek isteyen binlerce aday için geri sayım sona eriyor. 2026 yılının üçüncü ve son ALES oturumu bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte son tekrarlarını yapan adayların gözü şimdi sınav günündeki kritik saatlere ve oturum süresine çevrildi.
SINAV GÜNÜ KAPIDA KALMAMAK İÇİN BU SAATLERE DİKKAT
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanacak. Adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.
100 SORU, 150 DAKİKA: SINAV MARATONU NASIL İŞLEYECEK?
Adayların sayısal ve sözel alandaki becerilerini ölçecek olan yılın son ALES oturumuna dair tüm temel veriler şöyle:
2,5 saatlik maratonun ardından adaylar, aldıkları puanları 17 Aralık 2026 tarihinde öğrenebilecek.