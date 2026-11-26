Akademik kadrolara atanmak ya da yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşmek isteyen binlerce aday için geri sayım sona eriyor. 2026 yılının üçüncü ve son ALES oturumu bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte son tekrarlarını yapan adayların gözü şimdi sınav günündeki kritik saatlere ve oturum süresine çevrildi.

SINAV GÜNÜ KAPIDA KALMAMAK İÇİN BU SAATLERE DİKKAT 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanacak. Adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor. SINAV GÜNÜ KONTROL NOKTASI Son giriş saatini kaçırmayın 10.00 TARİH 29 Kasım 2026 Pazar SINAV BAŞLANGICI 10.15 Sınav sabah 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına en geç 10.00'a kadar giriş yapmış olması gerekiyor. Kurallar gereği 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.