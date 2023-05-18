MBSTS SINAV SONUÇLARI 2023! DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...

DİB MBSTS SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.