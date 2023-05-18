MBSTS SINAV SONUÇLARI 2023! DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2023-DİB-MBSTS: Sınav Sonuçları Açıklandı
30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI