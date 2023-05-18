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    • Eğitim
    • 18.05.2023 10:24
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    • 18.05.2023 10:25
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    MBSTS SINAV SONUÇLARI 2023! DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...

    DİB-MBSTS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB MSBTS sonuç tarihi ne zaman? İşte dteaylar...

    takvim.com.tr
    DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

    ÖSYM MBSTS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

    2023-DİB-MBSTS: Sınav Sonuçları Açıklandı

    30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

        DİB MBSTS SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.
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        İGA Art Sanat
        Haberler Eğitim MBSTS SINAV SONUÇLARI 2023! DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...
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