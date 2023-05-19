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    • Eğitim
    • 19.05.2023 10:40
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    • 19.05.2023 10:40
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    Üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Final sınavları ne zaman yapılacak? Finaller online mi, yüz yüze mi? YÖK son dakika açıklama!

    YÖK'ten bahar dönemi sınavları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Buna göre üniversitelerde bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak. Bu noktada yüzbinlerce üniversite öğrencisi internet arama motorlarında ''Final sınavları ne zaman yapılacak? Üniversite bahar dönemi sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Finaller online mi, yüz yüze mi? '' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte dakika gelişmenin detayları ve YÖK sınav takvimi 2023...

    YÖK’ten bahar dönemi sınavları kararı!

    YÖK'ten sınav açıklaması geldi. Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyan öğrencilere duyuru az evvel yapıldı. Bahar dönemi sınavlarının tarihleri değişti. YÖK ertelendiğini duyurdu. 1 Haziran'dan sonra...

    YÖK SINAVLAR ERTELENDİ Mİ 2023?

    Son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan duyuruda, ''Üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.'' denildi.

    ÜNİVERSİTE BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TAKVİMİ 2023

    Söz konusu kararın ardından üniversitelerin bahar dönemi sınav tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

    ÜNİVERSİTE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

    Üniversiteler özerk yapıda olduğu için üniversiteler ve fakülteler sınavların nasıl yapılacağına kendi karar veriyor. Bahar dönemi vize sınavları online tamamlanırken final sınavları için ise tercih, üniversite yetkili kurullarına bırakıldı.
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    Haberler Eğitim Üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Final sınavları ne zaman yapılacak? Finaller online mi, yüz yüze mi? YÖK son dakika açıklama!
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