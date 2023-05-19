Üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Final sınavları ne zaman yapılacak? Finaller online mi, yüz yüze mi? YÖK son dakika açıklama!

ÜNİVERSİTE BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TAKVİMİ 2023

Söz konusu kararın ardından üniversitelerin bahar dönemi sınav tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

ÜNİVERSİTE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Üniversiteler özerk yapıda olduğu için üniversiteler ve fakülteler sınavların nasıl yapılacağına kendi karar veriyor. Bahar dönemi vize sınavları online tamamlanırken final sınavları için ise tercih, üniversite yetkili kurullarına bırakıldı.