19 Mayıs okullar tatil mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için araştırmalar hızlandı. Özellikle öğrenciler 19 Mayıs Cuma okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs 2023 okullar tatil mi? İşte detaylar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşu da kapalı olacak.
19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri 22 Mayıs tarihinde eğitime kaldıkları yerden devam edecek.