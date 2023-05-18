19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşu da kapalı olacak.