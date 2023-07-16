Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri 2023! Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Finans ve Bankacılık (İÖ)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Fizik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat

(Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme

(Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

İşletme (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği