Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri 2023! Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyomühendislik (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi ve Finans
(İşletme Fakültesi)
Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu)
(İşletme Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
(Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Finans ve Bankacılık (İÖ)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat
(Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme
(Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İşletme Fakültesi)
İşletme (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği