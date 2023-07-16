Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.07.2023 23:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 23:37
    ABONE OL

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri 2023! Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri 2023! Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Arkeoloji (KKTC Uyruklu)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Biyomühendislik (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Ekonomi ve Finans
    (İşletme Fakültesi)
    Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu)
    (İşletme Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İÖ)

    (Mühendislik Fakültesi)
    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi )
    Finans ve Bankacılık
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

    Finans ve Bankacılık (İÖ)
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Fizik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat
    (Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

    İktisat (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi )
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme
    (Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce)
    (İşletme Fakültesi)
    İşletme (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği

        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İÖ)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Maliye
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Maliye
        (Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Maliye (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Matematik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)

        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Psikoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi )
        Sanat Tarihi
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Sermaye Piyasası
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi )
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi )
        Sosyal Hizmet
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyal Hizmet (İÖ)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (KKTC Uyruklu)

        (Tıp Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi )
        Tütün Eksperliği
        (Tütün Eksperliği Yüksekokulu)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (İÖ)
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
        (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi)

        MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 343,66 432.812

        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 339,65 458.395

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 329,45 530.355

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 322,75 583.281

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 312,63 672.766

        Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 310,52 692.656

        Mekatronik TYT 50/52 310,17 695.958

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,03 697.346

        Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 298,03 822.180

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 295,69 848.144

        Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 295,67 848.328

        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 293,8 869.934

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 40/41 292,78 881.711

        Mekatronik (İÖ) TYT 50/52 290,51 908.806

        Elektrik TYT 50/52 289,44 921.679

        Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 288,98 927.155

        Adalet TYT 105/108 288,62 931.566

        Makine TYT 70/72 288,62 931.649

        Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 285,65 968.431

        Grafik Tasarımı TYT 60/62 283,62 994.621

        Bilgisayar Programcılığı TYT 90/93 282,95 1.003.227

            Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 279,24 1.052.254

            Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 71/73 277,14 1.081.033

            İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 273,88 1.126.734

            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 273,49 1.132.294

            Makine (İÖ) TYT 60/62 272,73 1.143.306

            Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 271,59 1.159.739

            Mekatronik TYT 40/41 271,05 1.167.675

            Tapu ve Kadastro TYT 50/52 270,44 1.176.622

            Elektrik TYT 50/52 270,2 1.180.174

            İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 269,6 1.189.195

            Sosyal Hizmetler TYT 50/52 268,95 1.198.906

            Gıda Teknolojisi TYT 40/41 266,96 1.229.252

            Makine TYT 50/52 266,76 1.232.268

            Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 50/52 266,69 1.233.308

            Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 265,76 1.247.541

            Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 265,05 1.258.449

            Elektrik TYT 40/41 264,86 1.261.436

            Yaşlı Bakımı TYT 70/72 264,79 1.262.617

            Makine TYT 40/41 264,15 1.272.485

            Makine TYT 30/31 262,02 1.306.390

            Elektrik TYT 40/41 261,15 1.320.614

            Bitki Koruma TYT 40/41 259,69 1.344.506

            İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 258,05 1.371.770

            İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 257,47 1.381.559

            İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 257,39 1.382.897

            Madencilik Teknolojisi TYT 50/52 257,08 1.388.071

            Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 257,05 1.388.570

            Endüstriyel Kalıpçılık TYT 30/31 255,29 1.418.796

            Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 255,24 1.419.632

            Harita ve Kadastro TYT 45/47 252,33 1.470.722

            Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,72 1.481.592

            Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 250,65 1.500.937

            Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 248,55 1.539.421

            İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 246,33 1.581.348

            Mimari Restorasyon TYT 50/52 246,32 1.581.723

            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 110/113 246,13 1.585.162

            Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 20/21 244,67 1.613.222

            Moda Tasarımı TYT 60/62 244,56 1.615.427

            İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 243,83 1.629.703

            İşletme Yönetimi TYT 50/52 243,5 1.636.219

            Harita ve Kadastro TYT 70/72 241,06 1.684.066

            Sosyal Güvenlik TYT 100/103 240,22 1.701.022

            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 237,37 1.760.044

            Bağcılık TYT 25/26 237,36 1.760.292

            İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 235,83 1.792.452

            Lojistik TYT 100/103 235,63 1.796.929

            İşletme Yönetimi TYT 30/31 232,92 1.855.549

            Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 45/47 230,9 1.900.548

            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 30/31 230,57 1.907.960

            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 230,21 1.916.108

            Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 229,76 1.926.306

            Dış Ticaret TYT 100/103 229,4 1.934.816

            Yapı Denetimi TYT 50/52 227,83 1.971.183

            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 58/60 226,84 1.994.382

            Organik Tarım TYT 25/26 226,75 1.996.616

            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 96/99 226,09 2.012.249

            Geoteknik TYT 40/41 225,08 2.036.443

            Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 224,87 2.041.239

            Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 50/52 224,44 2.051.589

            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 47/49 223,99 2.062.203

            Emlak Yönetimi TYT 50/52 223,96 2.062.749

            Pazarlama TYT 40/41 223,56 2.072.514

            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 223,38 2.076.776

            Maliye TYT 50/52 223,26 2.079.821

            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,62 2.119.343

            İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 221,29 2.127.489

            Dış Ticaret TYT 64/66 220,49 2.147.481

            Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT 20/21 220,47 2.148.077

            Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 220,45 2.148.458

            Dış Ticaret (İÖ) TYT 50/52 219,7 2.167.318

            Pazarlama TYT 50/52 219,52 2.171.629

            İşletme Yönetimi TYT 30/31 219,44 2.173.842

            Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 90/93 219,22 2.179.162

            Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 217,78 2.214.738

            Kooperatifçilik TYT 30/31 217 2.233.962

            Yerel Yönetimler TYT 80/82 215,65 2.267.305

            Maliye TYT 85/88 215,38 2.274.034

            Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 211,72 2.366.217

            Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

            Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            İşletme (İngilizce) EA 50/52 307,44 363.299

            Sosyal Hizmet EA 70/72 302,64 392.734

            Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 302,62 392.858

            Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 283,15 535.427

            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 271,57 639.668

            Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 100/103 270,83 646.815

            Sosyoloji EA 60/62 270,5 650.110

            Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) EA 60/62 269,44 660.686

            İşletme EA 150/154 266,62 689.278

            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 258,2 780.587

            Maliye EA 120/123 256,79 796.505

            İktisat EA 120/123 255,84 807.504

            İşletme (İÖ) EA 50/52 255,02 817.136

            Ekonomi ve Finans EA 70/72 253,7 832.798

            Finans ve Bankacılık EA 120/123 253,24 838.154

            İşletme EA 40/41 250,86 867.034

            İktisat (İÖ) EA 40/41 248,33 898.318

            Arkeoloji EA 30/31 248,1 901.229

            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 40/41 247,4 909.929

            Felsefe EA 50/52 244,79 943.099

            Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) EA 1/1 243,45 960.486

            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 241,13 991.202

            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 239,09 1.018.404

            Ekonometri EA 50/52 238,99 1.019.804

            İktisat EA 40/41 237,73 1.037.036

            Maliye (İÖ) EA 80/82 233,63 1.093.762

            Maliye EA 60/62 233,37 1.097.333

            Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 80/82 227,11 1.186.207

                Sermaye Piyasası EA 40/41 219,15 1.300.446

                Arkeoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/— – —

                Psikoloji EA 60/62 374,6 109.658

                Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 365,36 132.536

                Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90/93 353,66 165.165

                📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Tıp SAY 230/236 501,65 16.461

                Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 459,86 48.119

                Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 65/67 444,8 61.212

                Yazılım Mühendisliği SAY 56/58 442,67 63.132

                Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 423,01 81.815

                Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 401,52 104.380

                İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,17 104.729

                Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 388,84 119.154

                Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 368,53 146.317

                Makine Mühendisliği SAY 80/82 362,98 154.566

                Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 65/67 361,47 156.871

                Hemşirelik SAY 185/190 353,94 169.203

                Mekatronik Mühendisliği SAY 56/58 346,06 183.033

                Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 336,05 202.584

                Mimarlık SAY 60/62 335,7 203.259

                Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 330,79 213.684

                Ebelik SAY 90/93 327,4 221.192

                Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 324,06 228.856

                Makine Mühendisliği SAY 50/52 322,9 231.550

                Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 48/50 317,77 244.057

                Biyomühendislik (İngilizce) SAY 55/57 315,61 249.496

                Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 315,56 249.582

                Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 309,08 266.942

                Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 308,43 268.800

                Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 303,38 283.284

                Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15/16 301,38 289.366

                Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 50/52 300,99 290.527

                Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 12/13 299,28 295.756

                Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) SAY 60/62 298,85 297.113

                Gıda Mühendisliği SAY 80/46 298,37 298.617

                Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40/27 298,11 299.469

                İnşaat Mühendisliği SAY 90/48 298,07 299.581

                Matematik SAY 70/72 294,52 311.146

                Kimya SAY 30/31 289,24 329.280

                Biyoloji SAY 25/26 283,01 352.093

                Fizik SAY 20/21 269,74 408.847

                Tütün Eksperliği SAY 20/21 249,47 524.760

                Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

                📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,5 43.859

                Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 354,13 99.242

                İlahiyat SÖZ 80/82 313,23 268.341

                Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100/103 312,94 270.033

                Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 311,84 276.618

                Coğrafya SÖZ 60/62 304,81 321.068

                Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 292,54 409.021

                Tarih SÖZ 100/103 291,59 416.520

                İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 286,46 457.763

                Sanat Tarihi SÖZ 60/62 265,48 652.101

                Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 264,92 657.699

                📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

                İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 411,87 19.826

                İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 90/93 391,67 26.783
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını ifşa etti!
                Haberler Eğitim Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümleri 2023! Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
                    loading
                    SON DAKİKA