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ATA AÖF kayıt ekranı 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim ikinci üniversite kayıtları...

2024-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen öğrenciler, kayıt işlemleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağına dair detaylar netleşti. Peki ATA AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 11:28 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 11:28
ATA AÖF kayıt ekranı 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim ikinci üniversite kayıtları...

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2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen öğrenciler, kayıt sürecine yönelik detayları araştırmaya başladı. Kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak eden adaylar, bu önemli dönemi kaçırmamak için hazırlıklarına hız verdi. Açıköğretim üniversitelerinde kayıt tarihleri ve süreçle ilgili ayrıntılar haberimizde.

ATA AÖF Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

Atatürk Üniversitesi, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen adaylar için kayıt tarihlerini duyurdu. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, işlemlerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirebilecek.

🔴Elektronik kayıtlar, 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

🔴E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) aracılığıyla kayıtlarını tamamlayabilecekler.

Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Kayıt sürecinde, adayların öncelikle Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) giriş yaparak materyal ücretini ödemeleri gerekmektedir. Ödeme işlemi, T.C. Kimlik numarası ile sisteme giriş yaptıktan sonra kredi kartı ile kolayca gerçekleştirilebilir.

E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, YKS, DGS ve sağlık alanında lisans tamamlama programlarına yerleşen öğrenciler için ön başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Kayıt Bilgi Formu'nun alınması ve gerekli belgelerin fakülteye gönderilmesi gerekmektedir.

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Önemli Belgeler ve Hatırlatmalar

Adayların kayıt işlemleri sırasında diploma onaylı suretlerini göndermeleri zorunludur. Diplomaların aslının gönderilmesi ve kaybolması durumunda sorumluluğun öğrenciye ait olduğunu unutmamaları önemlidir. Kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken bu önemli detaylar, adayların işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacaktır.

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