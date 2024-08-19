ATA AÖF kayıt ekranı 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim ikinci üniversite kayıtları...

2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen öğrenciler, kayıt sürecine yönelik detayları araştırmaya başladı. Kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak eden adaylar, bu önemli dönemi kaçırmamak için hazırlıklarına hız verdi. Açıköğretim üniversitelerinde kayıt tarihleri ve süreçle ilgili ayrıntılar haberimizde.