ATA AÖF kayıt ekranı 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim ikinci üniversite kayıtları...

Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Kayıt sürecinde, adayların öncelikle Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) giriş yaparak materyal ücretini ödemeleri gerekmektedir. Ödeme işlemi, T.C. Kimlik numarası ile sisteme giriş yaptıktan sonra kredi kartı ile kolayca gerçekleştirilebilir.
E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, YKS, DGS ve sağlık alanında lisans tamamlama programlarına yerleşen öğrenciler için ön başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Kayıt Bilgi Formu'nun alınması ve gerekli belgelerin fakülteye gönderilmesi gerekmektedir.
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Önemli Belgeler ve Hatırlatmalar
Adayların kayıt işlemleri sırasında diploma onaylı suretlerini göndermeleri zorunludur. Diplomaların aslının gönderilmesi ve kaybolması durumunda sorumluluğun öğrenciye ait olduğunu unutmamaları önemlidir. Kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken bu önemli detaylar, adayların işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacaktır.