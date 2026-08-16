Lise mezunları için 2026 KPSS takvimi açıklandı: Başvurular AİS'ten yapılacak

Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 arasında alınacak. ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

BAŞVURULAR AİS VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILACAK

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden tamamlayabilecek. İşlemler sırasında sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek.

AİS başvuru ekranına gitmek için tıklayın.