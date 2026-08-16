Lise mezunları için 2026 KPSS takvimi açıklandı: Başvurular AİS'ten yapılacak
Lise düzeyindeki 2026 KPSS sınavı için başvuru maratonu 27 Ağustos'ta AİS ve mobil uygulama üzerinden başlıyor. Peki, sınav ne zaman yapılacak, kılavuz ne zaman yayınlanacak ve sonuçlara nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM takviminin detayları...
Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 arasında alınacak. ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
BAŞVURULAR AİS VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILACAK
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden tamamlayabilecek. İşlemler sırasında sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek.
KILAVUZ BAŞVURU ÜCRETİ VE SINAV AYRINTILARINI NETLEŞTİRECEK
Başvuru koşullarının ayrıntıları ve sınav ücreti, yayımlanacak 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda açıklanacak.
Sınavın başlama saati, süresi ve adayların uyması gereken kurallar da kılavuzda yer alacak. Adaylar başvuru işlemlerini bu açıklamalar doğrultusunda tamamlayabilecek.
Resmi KPSS sınav takvimini görüntülemek için tıklayın.
GİRİŞ BELGELERİ SINAV TARİHİ YAKLAŞIRKEN AÇILACAK
Başvuru sürecinin ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekleyecek. Giriş belgeleri, sınav tarihi yaklaşırken AİS üzerinden erişime açılacak.
SONUÇLARA ADAY ŞİFRESİYLE ERİŞİLECEK
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sınavdan alınan puanlar, ilgili kamu kurumlarının ortaöğretim düzeyindeki tercih ve yerleştirme süreçlerinde kullanılabilecek.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)