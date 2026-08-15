2026-2027 üniversite harçları açıklandı: Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri belli oldu
2026-2027 akademik yılı için üniversite harç tutarları ve katkı payı esasları Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile şekillendi. Birinci öğretimde normal süresinde okuyan öğrenciler harçtan muaf tutulurken, uzaktan eğitim ve ikinci öğretim öğrencilerini kapsayan yeni ücret tarifeleri, indirim oranları ve sosyal fon kesintileri netlik kazandı.
2026-2027 akademik yılında üniversitelerde uygulanacak katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim ücretlerine ilişkin esaslar belli oldu. Devlet üniversitelerinde normal süresi içinde eğitim gören birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacak. Bazı öğrenci grupları için ise muafiyet, indirim ve devlet desteği uygulanacak.
NORMAL SÜRESİNDE OKUYANLARDAN KATKI PAYI ALINMAYACAK
AA'nın haberine göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte birinci öğretim ve açık öğretimde uygulanacak katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerine ilişkin çerçeve belirlendi.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÜCRET MUAFİYETİ
Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında görev sırasında hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
Aynı muafiyet maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile onların eş ve çocukları için de uygulanacak.
Bu öğrenciler açısından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması bulunmayacak.
Kayıt veya kayıt yenileme sırasında gerekli belgeyi sunamayan öğrenciler de hak kaybı yaşamayacak. Belgelerini daha sonra ibraz etmeleri halinde 2026-2027 akademik yılı için ödedikleri katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilecek.
ENGELLİ ÖĞRENCİLERE ORANLARI KADAR İNDİRİM
Engelli raporunu üniversitesine sunan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde, engellilik oranları kadar indirim yapılacak. Bu uygulamada program süresi veya kayıtlı olunan program sayısı sınırı aranmayacak.
Birinci öğretim ve açık öğretimde okuyan engelli öğrencilerden ise program süresine bakılmaksızın katkı payı alınmayacak.
Raporunu kayıt sırasında sunamayan öğrenciler de belgeyi daha sonra teslim edebilecek. Bu durumda hak ettikleri indirim veya ödedikleri katkı payı kendilerine iade edilecek.
YATAY GEÇİŞTE SÜRE HESABI DEĞİŞİYOR
Merkezi yerleştirme puanıyla başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı paylarının devlet tarafından karşılanacağı süre hesaplanırken, ilk kayıt yaptırdıkları programdaki başlangıç tarihi dikkate alınacak.
Vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine merkezi yerleştirme puanıyla geçen öğrencilerde ise süre, geçiş yaptıkları yeni programa kayıt oldukları dönemden itibaren hesaplanacak.
YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ ESASLAR
Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarıyla üniversitelere kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücretini üniversiteler belirleyecek.
Ancak bu ücret, ilgili program için belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olamayacak.
Mütekabiliyet, yani ülkeler arasında karşılıklılık ilkesi kapsamında Türkiye'deki üniversitelere kabul edilen bazı öğrencilerden ise öğrenim ücreti alınmayacak.
KKTC'Lİ ÖĞRENCİLER HANGİ ÜCRETE TABİ OLACAK?
KKTC uyruklu olup ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sınavıyla ön lisans veya lisans programlarına yerleşen öğrenciler için öğrenim türüne göre farklı uygulama yapılacak.
Birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı esasları geçerli olacak. İkinci öğretimde ise öğrenim ücreti uygulanacak.
Strateji ve Bütçe Başkanlığının belirleyeceği öncelikli ülkelerden gelen bazı öğrencilerin öğrenim ücretleri de belirli şartlarla devlet tarafından karşılanacak.
Bu destek, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanıyla yeni kayıt yaptıran ve normal program süresi içinde eğitimine devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayacak.
İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN YÜZDE 10'U ÖĞRENCİ HİZMETLERİNE
İkinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin sosyal ihtiyaçları için kullanılacak.
Bu kaynak özellikle şu alanlara ayrılacak:
- Beslenme
- Barınma
- Sağlık
- Spor
- Kültür
- Diğer sosyal hizmetler
Kalan tutar ise üniversite bütçesine aktarılacak ve YÖK tarafından belirlenen usullere göre kullanılacak.
YABANCI DİLDE EĞİTİMDE ÜCRET 1,5 KAT OLACAK
Yabancı dille eğitim veren yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı normal tutarın 1,5 katı olarak uygulanacak.
Öğrenci sayısı 10 veya daha az olan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise üniversitenin talebi ve YÖK'ün uygun görüşüyle birinci öğretime aktarılabilecek.
Bu öğrenciler, geçişin ardından birinci öğretim için belirlenen katkı payı esaslarına tabi olacak.
LİSANSÜSTÜ VE UZAKTAN EĞİTİMDE UYGULAMA
Lisansüstü eğitim alan öğrenciler, ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanan hak ve hizmetlerden aynı şekilde yararlanabilecek.
Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü eğitim gören öğrencilerden alınacak ücret ise tezsiz yüksek lisans programlarında uygulanan öğrenim ücreti esaslarına göre belirlenecek.
Üniversiteler, yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı dışında başka bir ücret talep edemeyecek. Açık öğretim ve uzaktan öğretimde alınan materyal ücretleri bu kuralın dışında tutulacak.
GAZZELİ ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK
Geçen yıl uygulanan destek 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da devam edecek.
Ailesi veya kendisi Gazze'de ikamet eden ve Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde örgün eğitim gören öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacak.
Düzenleme;
- Ön lisans
- Lisans
- Tezli yüksek lisans
- Doktora
programlarında eğitim gören öğrencileri kapsayacak.
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