2026-2027 üniversite harçları açıklandı: Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri belli oldu

2026-2027 akademik yılında üniversitelerde uygulanacak katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim ücretlerine ilişkin esaslar belli oldu. Devlet üniversitelerinde normal süresi içinde eğitim gören birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacak. Bazı öğrenci grupları için ise muafiyet, indirim ve devlet desteği uygulanacak.

NORMAL SÜRESİNDE OKUYANLARDAN KATKI PAYI ALINMAYACAK

AA'nın haberine göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte birinci öğretim ve açık öğretimde uygulanacak katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerine ilişkin çerçeve belirlendi.

KATKI PAYI Devlet üniversitelerinde eğitimine devam eden veya yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri, programlarının normal süresini aşmadıkları sürece katkı payı ödemeyecek. DEVLET DESTEĞİ Bu öğrenciler adına ödenmesi gereken katkı payı devlet tarafından karşılanacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında devletin karşılayacağı tutarlar yüzde 40 artırımlı ödenecek.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÜCRET MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında görev sırasında hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.

Aynı muafiyet maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile onların eş ve çocukları için de uygulanacak.

Bu öğrenciler açısından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması bulunmayacak.

Kayıt veya kayıt yenileme sırasında gerekli belgeyi sunamayan öğrenciler de hak kaybı yaşamayacak. Belgelerini daha sonra ibraz etmeleri halinde 2026-2027 akademik yılı için ödedikleri katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilecek.