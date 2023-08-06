LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB Lise kaydı nereden, nasıl yapılır? 9. sınıf lise kayıt tarihi 2023-2024

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

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LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.

31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.