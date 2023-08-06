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LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB Lise kaydı nereden, nasıl yapılır? 9. sınıf lise kayıt tarihi 2023-2024

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1. nakil tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2. nakil başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları ise 7 Ağustos'ta açıklanacak. Gözler bir yandan da lise kayıtlarında. Peki lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Lise kaydı nasıl yapılır? İşte 9. sınıf lise kayıt tarihi 2023-2024 ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 17:26
LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB Lise kaydı nereden, nasıl yapılır? 9. sınıf lise kayıt tarihi 2023-2024

''Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Lise kaydı nasıl yapılır?'' şeklindeki sorular liseye başlayacak öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son durum...

2023-2024 LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 LGS yerleştirme işlemleri 18 Ağustos'ta bitecek. Ardından da kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

LGS TERCİH VE NAKİL SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.

31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.


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