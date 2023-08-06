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ÖABT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! KPSS AÖBT sınav soruları nasıldı? 6 Ağustos 2023 KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı?

KPSS ÖABT oturumuna katılan adaylar Twitter'da yapılan yorumları araştırıyor. 6 Ağustos 2023 tarihinden uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu saat 10.15'te başladı. 12.45'te sona erecek oturumun ardından ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek. Peki KPSS AÖBT sınav soruları nasıldı? 6 Ağustos 2023 KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı?

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 11:49
ÖABT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! KPSS AÖBT sınav soruları nasıldı? 6 Ağustos 2023 KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı?

ÖABT öğrenci yorumları gündemde adaylar tarafından sorgulanıyor. Adaylar sosyal medyada birbirlerinin sınav yorumlarını merak ediyor. Peki KPSS AÖBT sınav soruları nasıldı? 6 Ağustos 2023 KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı?

ÖABT ÖĞRENCİ YORUMLARI 2023

ÖABT sınavı henüz tamamlanmadı. Bu nedenle sınava ilişkin yorumlar da oturumlar gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkacak. Yorumlar yapılmaya başlandığında detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖABT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI, NASILDI?

ÖSYM tarafından düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav yorumları henüz paylaşılmadı. Adaylar öğle saatlerinde sınavdan çıktıktan sonra yaptıkları paylaşımlarla sınava dair yorumlarda bulunacak.

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