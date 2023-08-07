LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA! LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları! LGS ikinci nakil (3. yerleştirme) sonuçları saat kaçta açıklanır?

Liseye yerleşmek için sınava giren adaylar tarafından merakla beklenen LGS 2. nakil sonuçları için heyecan dorukta. LGS 2. nakil sonuçlarına erişim, MEB'nin resmi web sitesi olan "meb.gov.tr" adresinden sağlanacak. 2023 yılı için LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz tarihinde açıklanmıştı ve bu sonuçlara göre açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercihleri alındı. Peki, LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre;
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.
İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.
31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI