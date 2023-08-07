LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA! LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları! LGS ikinci nakil (3. yerleştirme) sonuçları saat kaçta açıklanır?

Liseye yerleşmek için sınava giren adaylar tarafından merakla beklenen LGS 2. nakil sonuçları için heyecan dorukta. LGS 2. nakil sonuçlarına erişim, MEB'nin resmi web sitesi olan "meb.gov.tr" adresinden sağlanacak. 2023 yılı için LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz tarihinde açıklanmıştı ve bu sonuçlara göre açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercihleri alındı. Peki, LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...