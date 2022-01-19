Bugün hangi illerde okullar tatil? 20 Ocak 2022 Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler listesi: Ordu, Batman, Eskişehir, Iğdır, Kastamonu...

BAYBURT

Bayburt'ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti. Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

NEVŞEHİR

Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.

DENİZLİ

Denizli'de yoğun kar nedeniyle Çameli, Babadağ ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri'de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Oak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir.Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır."

YOZGAT

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Osmaniye merkezde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bu kapsamda Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.Bahçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bahçe ilçemizde yoğun kar yağışı ve ulaşımın aksaması nedeniyle 19 Ocak 2022 tarihi Çarşamba günü tüm merkez ve köy okullarımızda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.