Bugün hangi illerde okullar tatil? 20 Ocak 2022 Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler listesi: Ordu, Batman, Eskişehir, Iğdır, Kastamonu...

Son dakika kar tatili haberleri üst üste geliyor. Soğuk havanın etkisini göstermesiyle vatandaşlar 20 Ocak Perşembe okulların tatil olup olmadığını merak ediyor! Ulaşımda yaşanan bazı aksaklıkların ardından da valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki , bugün hangi illerde kar tatili var? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Bugün MEB ve Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte detaylar!
20 OCAK 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!
SİİRT
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve tüm ilçelerde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
MARDİN
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
KARS
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 19.01.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Öte yandan kentte etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapalı köy yolu bulunmazken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme çalışması yapıyor. Kar yağışının kentte aralıklarla devam edeceği bildirildi.
MALATYA
Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.
BOLU
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
BİNGÖL
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.