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LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024? Yasak olan eşyalar hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da milyonlarca öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin önemli detayları açıkladı. Sınav giriş belgeleri ile girilebilecek sınav binalarına hangi eşyaların getirilebileceği ve hangi eşyaların yasak olduğu netleştirildi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:00 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:02
LGS’ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024? Yasak olan eşyalar hangileri?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, öğrencilerin sınav binasına sokabileceği araç ve gereçler konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. LGS sınav gününde geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

LGS İçin Kalem ve Silgi Dağıtımı

LGS'ye girecek öğrencilere MEB tarafından kalem ve silgi sağlanmayacak. Bu nedenle öğrencilerin sınava gelirken yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi getirmeleri gerekiyor.

Sınav Salonuna Su Şişesi Getirilmesi

Sınav salonuna su getirmek isteyen öğrenciler, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekler. Bu şekilde, öğrenciler sınav sırasında susuz kalmadan sınavlarını rahatça tamamlayabilecekler.

Yasaklı Araç ve Gereçler

Sınav salonlarına sokulması yasak olan eşyalar arasında çeşitli elektronik cihazlar ve aksesuarlar bulunuyor. Kullanımı doktor raporu ile belirlenmiş hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı gibi) hariç olmak üzere, sınav salonuna çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera gibi iletişim araçları; depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; kablosuz iletişim sağlayan cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş gibi aksesuarlar; elektronik ve/veya mekanik cihazlar; databank, sözlük, hesap makinesi; kâğıt, kitap, defter, not gibi dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlar; ve delici, kesici aletler sınav binasına alınmayacak.

MEB'in bu düzenlemeleri, sınavın güvenliği ve öğrencilerin konsantrasyonu açısından büyük önem taşıyor.

Öğrencilerin, sınav günü bu kurallara uyarak gerekli hazırlıkları yapmaları, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

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