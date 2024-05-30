Okullarda 1 hafta ders yok! MEB’den mini bayram arası; Öğretmen ve öğrenciler yaz tatili öncesi havalara uçacak! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Yaz Tatili: Dinlenme ve Yenilenme Zamanı Yaz tatili, öğrencilerin yıl boyunca yorgun düşen bedenlerini ve zihinlerini dinlendirecekleri önemli bir fırsattır. Bu süreçte, öğrenciler kendilerine yeni hobiler edinebilir, kitaplar okuyabilir, sevdikleri aktivitelere zaman ayırabilir ve dinlenme imkanı bulabilirler.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi: Yeni Döneme Hazırlık Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu takvim, öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni döneme hazırlanması için önemli tarihleri içermektedir. Yeni dönemde, öğrencilerin başarıları için destekleyici çalışmalar yapılacak ve onların daha iyi bir eğitim alması sağlanacaktır.

Öğretmenler için mesleki çalışmalar, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu çalışmalar, öğretmenlerin yeni eğitim yılına hazırlanmalarını sağlayacak. Aynı tarihlerde, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu eğitimler, minik öğrencilerin okula daha kolay adapte olmalarını amaçlıyor.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.