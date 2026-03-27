Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan beslenme paketleri, velilerin onayı alınarak dağıtılacak. Başvuruların e-Okul üzerinden devam ettiği süreçte, uygulama eğitim camiasında da dikkat çeken yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Peki 2026 LGS beslenme paketi içinde neler var?
LGS'DE YENİ UYGULAMA: ÖĞRENCİLERE ARA ÖĞÜN DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dikkat çeken bir yeniliği hayata geçiriyor. 14 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınavda, iki oturum arasında öğrencilere ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Uygulamayla, öğrencilerin sınav sürecinde hem fiziksel hem zihinsel olarak desteklenmesi amaçlanıyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI SÜREÇ E-OKUL ÜZERİNDEN İLERLİYOR
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, başvuruların 23 Mart itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alındığını ve 10 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. Veliler, başvuru sırasında açılan ekran üzerinden beslenme paketine dair bilgilere ulaşabilecek ve çocuklarının bu hizmetten yararlanıp yararlanmayacağına karar verebilecek.
BESLENME PAKETİ İÇİN VELİ ONAYI ŞART
Yeni uygulamada velilerin onayı belirleyici olacak. Sistem üzerinden yapılacak onay sürecinde, öğrencilerin paket içeriğini tüketmesinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair beyan alınacak. Onay veren velilerin çocuklarına sınav aralığında bu paketler sunulacak.
2026 LGS BESLENME PAKETİ İÇİNDE NELER VAR?
Hazırlanan beslenme paketinin içeriği de açıklandı. Buna göre öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su verilecek. İçeriğin, uzman görüşleri doğrultusunda öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılayacak ve dikkat seviyesini destekleyecek şekilde belirlendiği ifade edildi.
AMAÇ SINAV PERFORMANSINI DESTEKLEMEK
Yetkililer, özellikle iki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrencilerin beslenme ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılamasının hedeflendiğini vurguluyor. Velilerin sınav aralarında çocuklarının beslenmesine yönelik endişelerini azaltmayı da amaçlayan uygulamanın, tüm öğrenciler için faydalı olması bekleniyor.