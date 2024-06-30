DGS 1 ham puan nedir, kaç net 2024? DGS’de kaç net kaç puan? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Baraj puanı...

Üniversite hayalleri kuran ön lisans mezunlarının gözü kulağı Dikey Geçiş Sınavı 'nda (DGS). Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapabilmesi için yapılan bir sınavdır. DGS, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testidir ve adayların bu iki bölümdeki performanslarına göre puan hesaplanır.

DGS 1 HAM PUAN NEDİR?

DGS sınavında daha önce 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda bu kural kaldırıldı ve 1 ham puan uygulamasına geçildi. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir.



Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.