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DGS 1 ham puan nedir, kaç net 2024? DGS'de kaç net kaç puan? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Baraj puanı...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve ön lisans mezunlarına lisans hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınav sonrasında adaylar, heyecanla sonuçları ve DGS puan hesaplamasını bekleyecekler. Peki, DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte DGS puan hesaplamasının detayları...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:09 Güncelleme 30 Haziran 2024, 17:10
DGS 1 ham puan nedir, kaç net 2024? DGS’de kaç net kaç puan? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Baraj puanı...

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Üniversite hayalleri kuran ön lisans mezunlarının gözü kulağı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS). Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapabilmesi için yapılan bir sınavdır. DGS, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testidir ve adayların bu iki bölümdeki performanslarına göre puan hesaplanır.

DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

DGS 1 HAM PUAN NEDİR?

DGS sınavında daha önce 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda bu kural kaldırıldı ve 1 ham puan uygulamasına geçildi. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.

DEĞERLENDİRME

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzda Tablo-A'da yer almaktadır.

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır

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