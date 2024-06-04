e-Okul 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf karne görüşü örnekleri 2024! 2. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ!

Öğrencilerin karne heyecanıyla birlikte öğretmenler de öğrencilerinin performanslarını değerlendirip karne görüşlerini belirtiyorlar. İşte öğretmenlerin 2024 yılına ait başarılı ve başarısız karne görüşleri...
Öğrencilerin karne heyecanıyla birlikte öğretmenler de öğrencilerinin performanslarını değerlendirip karne görüşlerini belirtiyorlar. İşte öğretmenlerin 2024 yılına ait başarılı ve başarısız karne görüşleri...
Başarılı Karne Görüşleri:
"Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum."
"Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede."
"Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim."
"Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim."
"Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."
"Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…"
"Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…"
Başarısız Karne Görüşleri:
"Derslerine daha fazla zaman ayırmalısın. Derslerini düzenli olarak tekrar ederek ve bol bol soru çözerek başarılarını artırabilirsin."
"Dikkat eksikliğin var. Derslerine odaklanmak için daha fazla çaba sarf etmelisin. Önümüzdeki dönemde bu konuda kendini geliştirmeni dilerim."
"Derslerine olan ilgini artırmalısın. Derslerini düzenli takip ederek ve planlı çalışarak başarılarını artırabilirsin."
"Dersleri çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum."
"Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum."
"Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir."
"Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum."
Öğretmenlerin bu görüşleri, öğrencilerin hem başarılarını kutlamak hem de gelişim alanlarını belirlemek amacıyla oldukça önemli bir rol oynuyor. Her öğrencinin potansiyeline odaklanarak desteklenmesi, başarılı bir eğitim sürecinin sağlanmasına katkı sağlıyor.