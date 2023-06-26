Başkan Erdoğan depremzede öğrencilere müjdeyi vermişti: LGS'de ek kontenjan ile ilgili detaylar...

Kılavuzda, OHAL kapsamında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulamasının detayları yer aldı.
Buna göre, bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.
Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.
YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ
Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.