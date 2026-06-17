Öğrenciler tercih listelerini puan ve yüzdelik dilimlerine göre oluşturacak.

Nakil başvuruları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki aşamada alınacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026'da açıklanacak.

Öğrenciler merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini aynı süreçte gerçekleştirebilecek.

2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin tarihler netleşti.

LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler tercih takvimine odaklandı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

LGS TERCİHLERİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih döneminde adaylar, merkezi yerleştirme kapsamında sınavla öğrenci alan okulları seçebilecek. Bunun yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de aynı süreç içerisinde yapılacak.