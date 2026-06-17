LGS tercih ve yerleştirme takvimi 2026: LGS tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek?
2026 LGS tercih tarihleri belli oldu. MEB takvimine göre lise tercih başvuruları 13 Temmuz - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak. Peki LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, boş kontenjanlar ve nakil başvuruları ne zaman başlayacak? İşte adım adım 2026 LGS tercih ve yerleştirme takvimi.
Hızlı Özet Göster
- 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek.
- Öğrenciler merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini aynı süreçte gerçekleştirebilecek.
- Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026'da açıklanacak.
- Nakil başvuruları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki aşamada alınacak.
- Öğrenciler tercih listelerini puan ve yüzdelik dilimlerine göre oluşturacak.
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin tarihler netleşti.
LGS TERCİHLERİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Tercih döneminde adaylar, merkezi yerleştirme kapsamında sınavla öğrenci alan okulları seçebilecek. Bunun yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de aynı süreç içerisinde yapılacak.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin puanları, yüzdelik dilimleri, tercih sıralamaları ve okul kontenjanlarını dikkate alarak yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.
2026 LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
NAKİL BAŞVURULARI İKİ AŞAMADA ALINACAK
İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. İstediği okula yerleşemeyen ya da tercih değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, nakil dönemlerinde yeniden başvuruda bulunabilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 5 Ağustos ile 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni yerleştirmeler gerçekleştirilecek.
2026 LGS TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|LGS Tercih Dönemi Başlangıcı
|13 Temmuz 2026
|LGS Tercih Dönemi Sona Ermesi
|24 Temmuz 2026
|Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanların Açıklanması
|5 Ağustos 2026
|1. ve 2. Nakil Tercih Başvuruları
|5-14 Ağustos 2026
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde öğrencilerin puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturması önem taşıyor. Uzmanlar, tercih sürecinde geçmiş yılların yerleştirme verilerinin incelenmesini ve tercih listesinin dengeli şekilde hazırlanmasını öneriyor.