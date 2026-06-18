BİLSEM 2026 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı ve kayıt takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edildi ve kayıt takvimi de belli oldu. BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamındaki bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM'e kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listesi 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt sürecinin yakından takip edilmesi önem arz ediyor. Özellikle gerekli evrakların zamanında hazırlanması, kayıt işlemlerinin sorunsuz tamamlanması açısından önem taşıyor.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI
BİLSEM kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 tarihinde başladı. Süreç, 19 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Değerlendirmeler boyunca öğrencilerin performansları ilgili yetenek alanları doğrultusunda incelendi.
MEB DUYURDU
BİLSEM sonuçlarının açıklandığına ilişkin MEB'de yer alan duyuru şöyle:
2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan "e-İtiraz" modülü üzerinden yapılabilecek.
BİLSEM KAYITLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Velilerin kayıt süresi içerisinde gerekli belgeleri eksiksiz şekilde ilgili BİLSEM merkezlerine teslim etmeleri gerekiyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son günlere bırakılmamasını öneriyor.
BİLSEM 2026 TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHLER
- Kayıt dönemi başlangıcı: 27 Temmuz 2026
- Kayıt dönemi bitişi: 28 Ağustos 2026
Kayıt hakkı kazanan adayların, açıklanan takvimi dikkatle takip ederek işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
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