BİLSEM 2026 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı ve kayıt takvimi

Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan ʺe-İtirazʺ modülü üzerinden yapılabilecek. (Fotoğraf: MEB X)

MEB DUYURDU

BİLSEM sonuçlarının açıklandığına ilişkin MEB'de yer alan duyuru şöyle:

2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan "e-İtiraz" modülü üzerinden yapılabilecek.