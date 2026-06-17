2026 YDUS tercihleri başladı! ÖSYM kılavuzu, branşlar ve kontenjan bilgileri

Ancak tercih süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek. Tercihlerin düzeltilmesi veya iptal edilmesine yönelik dilekçeler ise işleme alınmayacak.

Tercih süresi boyunca değişiklik ve düzeltme işlemleri de yine internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İsteyen adaylar tercihlerini tamamen iptal ederek süre bitmeden yeniden tercih oluşturabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME HATIRLATILDI

Kılavuzda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye de dikkat çekildi.

Buna göre tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi için asistanlık sınavlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

Ancak yan dal uzmanlık eğitimi ya da birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin en az yarısının tamamlanmış olması gerekiyor.