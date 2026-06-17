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2026 YDUS tercihleri başladı! ÖSYM kılavuzu, branşlar ve kontenjan bilgileri

ÖSYM, 2026 YDUS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) tercih kılavuzu ve kontenjanları erişime açılırken; adaylar ÖSYM AİS üzerinden 17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. İşte 2026 YDUS tercih kılavuzu, branşlar, devlet hizmeti yükümlülüğü şartı ve dikkat edilmesi gereken tüm detaylar.

Giriş Tarihi:
2026 YDUS tercihleri başladı! ÖSYM kılavuzu, branşlar ve kontenjan bilgileri
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  • ÖSYM, 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) tercih işlemlerinin 17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
  • Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.
  • Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler kapsamında, tabiplerin uzmanlık eğitimine başlamadan önce yükümlülük süresinin en az yarısını tamamlamış olmaları gerekiyor.
  • ÖSYM, yerleştirme işlemleri sonrasında boş kontenjan kalması halinde ek yerleştirme sürecinin başlatılacağını açıkladı.
  • Çift uyruklu adayların tercihlerini T.C. vatandaşı statüsünde yapmaları gerektiği Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026-YDUS tercih süreci başladı, adaylar işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlayabilecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)2026-YDUS tercih süreci başladı, adaylar işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlayabilecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Tercih işlemleri 17 Haziran saat 10.30 itibarıyla erişime açılırken, başvurular 23 Haziran 2026 saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme sürecinde 2026-YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar esas alınacak.

TERCİHLER AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Tercih süresi boyunca değişiklik ve düzeltme işlemleri de yine internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İsteyen adaylar tercihlerini tamamen iptal ederek süre bitmeden yeniden tercih oluşturabilecek.

Ancak tercih süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek. Tercihlerin düzeltilmesi veya iptal edilmesine yönelik dilekçeler ise işleme alınmayacak.

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME HATIRLATILDI

Kılavuzda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye de dikkat çekildi.

Buna göre tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi için asistanlık sınavlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

Ancak yan dal uzmanlık eğitimi ya da birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin en az yarısının tamamlanmış olması gerekiyor.

Adaylar tercih süresi boyunca listelerinde değişiklik yapabilecek.Adaylar tercih süresi boyunca listelerinde değişiklik yapabilecek.

TERCİHE AÇILACAK ANA BRANŞLAR

2026-YDUS kapsamında tercih yapılabilecek bazı ana uzmanlık alanları şöyle:

  • Acil Tıp
  • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  • Çocuk Cerrahisi
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Deri ve Zührevi Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  • Genel Cerrahi
  • Göğüs Hastalıkları
  • Halk Sağlığı
  • İç Hastalıkları
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Nöroloji
  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  • Radyoloji
  • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  • Tıbbi Mikrobiyoloji
  • Tıbbi Patoloji
  • Üroloji

BAZI KONTENJANLARDA ÖZEL ŞARTLAR BULUNUYOR

Kılavuzda yer alan özel koşullar arasında üniversitelere özgü istihdam şartları, yabancı dil yeterliliği, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına açılan kontenjanlara ilişkin hükümler ile protokollü eğitim programlarına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Özellikle bazı üniversitelerde eğitim dili İngilizce olduğu için adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Yeterlilik şartını karşılamayan adayların yerleştirilmiş olsalar dahi atamaları yapılmayacak.

Tercih işlemlerinin ardından yapılacak talepler ÖSYM tarafından değerlendirmeye alınmayacak.Tercih işlemlerinin ardından yapılacak talepler ÖSYM tarafından değerlendirmeye alınmayacak.

BOŞ KONTENJAN KALIRSA EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

ÖSYM, yerleştirme işlemlerinin ardından boş kontenjan kalması halinde ek yerleştirme sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Ek yerleştirme tarihleri daha sonra ayrıca duyurulacak. Bu süreçte adaylar tercihlerini yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Ek yerleştirme için belirlenen ücret 170 TL olacak. Ödeme işlemleri yalnızca ÖSYM'nin elektronik ödeme sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla gerçekleştirilecek. Banka şubeleri ve ATM'lerden yapılan ödemeler kabul edilmeyecek.

Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından ise yerleştirme ücreti alınmayacak.

2026-YDUS tercih süreci başladı, adaylar işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlayabilecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)2026-YDUS tercih süreci başladı, adaylar işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlayabilecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ÇİFT UYRUKLU ADAYLARA UYARI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adayların tercihlerini T.C. vatandaşı statüsünde yapmaları gerektiği belirtildi.

Bu kapsamdaki adaylar, yabancı uyruklular için ayrılan kontenjanları tercih edemeyecek. Yetkililer, ileride hukuki sorun yaşanmaması için tercih işlemlerinin bu kurala uygun şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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