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    • Eğitim
    • 24.07.2023 10:50
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    • 24.07.2023 10:52
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    2023 MEB LGS tercihleri lise boş kontenjanları! LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru tarihleri

    2023 yılı Liselere Giriş Sınav sonuçları açıklanarak tercih sonuçları da duyuruldu. Öğrencilerin okul yerleştirme süreci tamamlandı ve şimdi değiştirmek isteyenler ve herhangi bir okul kazanamayanlar için yeni tercih dönemi başlıyor.

    takvim.com.tr
    2023 MEB LGS tercihleri lise boş kontenjanları! LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru tarihleri

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan LGS yerleştirme takvimine göre, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları ve diğer önemli tarihler şu şekildedir:

    • 03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
    • 24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

    Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, öğrencilerin yeni tercih yapmak isteyenler için Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları alınacak. Bu tercih süreci şu şekilde ilerleyecek:

    • 24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    • 31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

    Eğer bu tercih dönemi sonucunda da yerleşemeyen ve boş kontenjanlar bulunan öğrenciler için ise ek bir tercih dönemi daha olacak. Bu dönemde kontenjanlara yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından Yerleştirme Başvurularını yapabilecekler.

    • 08-16 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
    • 18 Ağustos 2023: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        Bu süreçler sonunda yatılı okullarda yerleşim için başvuru tarihleri belirlenmiştir:

        • 22-25 Ağustos 2023: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
        • 31 Ağustos 2023: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        Son olarak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılışı 11 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek.

        Boş kontenjanlar ve yeni tercihler hakkında güncel bilgileri öğrenci ve velilerin MEB'in resmi kanallarından takip etmeleri önemlidir. Bu takvim dahilinde hareket eden öğrenciler, tercihlerini zamanında ve doğru şekilde yaparak uygun bir lise eğitimine başlama şansı elde edebileceklerdir.
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        Haberler Eğitim 2023 MEB LGS tercihleri lise boş kontenjanları! LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru tarihleri
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