2023 MEB LGS tercihleri lise boş kontenjanları! LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan LGS yerleştirme takvimine göre, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları ve diğer önemli tarihler şu şekildedir:
- 03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
- 24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, öğrencilerin yeni tercih yapmak isteyenler için Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları alınacak. Bu tercih süreci şu şekilde ilerleyecek:
- 24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
- 31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
Eğer bu tercih dönemi sonucunda da yerleşemeyen ve boş kontenjanlar bulunan öğrenciler için ise ek bir tercih dönemi daha olacak. Bu dönemde kontenjanlara yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından Yerleştirme Başvurularını yapabilecekler.
- 08-16 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
- 18 Ağustos 2023: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması