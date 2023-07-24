2023 MEB LGS tercihleri lise boş kontenjanları! LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru tarihleri

Eğer bu tercih dönemi sonucunda da yerleşemeyen ve boş kontenjanlar bulunan öğrenciler için ise ek bir tercih dönemi daha olacak. Bu dönemde kontenjanlara yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından Yerleştirme Başvurularını yapabilecekler.

08-16 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 18 Ağustos 2023: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması