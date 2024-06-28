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LGS TERCİH ROBOTU 2024 - Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

LGS TERCİH ROBOTU 2024 - Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir dönem olan lise tercih süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan tercih tarihleri, öğrencilerin eğitim hayatlarına yön verecek en önemli adımlardan biri olacak. Peki, lise tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden yapılır?

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:20 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:21
LGS TERCİH ROBOTU 2024 - Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

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LGS TERCİH ROBOTU 2024: Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan LGS taban puanları tablosuna göre tercih işlemlerini yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden ve nasıl yapılacak? Merak edenler için tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS 2024 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.

  • 28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
  • 28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
  • 28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
  • 28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
  • 22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
  • 22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 06 - 14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
  • 16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
  • 19 - 23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
  • 26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
  • 09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU!

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizde yer alacaktır.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlayacağını duyurdu.

Bu durumda, 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak. Tercih tarihleri, kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

LGS sürecinde öğrencilere çeşitli tercih hakları tanınmaktadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından yapılacak tercihlerde, öğrenciler ikametlerine yakın olan ilk 3 okul arasından en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Öğrenciler, yerel yerleştirmedeki tercihlerini tamamladıktan sonra, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapma hakkına sahip olacak.

RENK KODLARI İLE TERCİH KOLAYLIĞI

MEB, tercih ekranında öğrencilere rehberlik etmek için renk kodları sistemini kullanacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında "yeşil" renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanındaki okulları; "kırmızı" renk ise öğrencinin il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek. Bu renk kodları, öğrencilere tercihlerini yaparken kolaylık sağlayacak ve daha bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olacak.

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