LGS TERCİH ROBOTU 2024 - Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

LGS TERCİH ROBOTU 2024 : Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan LGS taban puanları tablosuna göre tercih işlemlerini yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden ve nasıl yapılacak? Merak edenler için tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.