LGS birincisi kim oldu? 2024 LGS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlayacağını duyurdu. Bu durumda, 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak.

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

LGS sürecinde öğrencilere çeşitli tercih hakları tanınmaktadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından yapılacak tercihlerde, öğrenciler ikametlerine yakın olan ilk 3 okul arasından en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Öğrenciler, yerel yerleştirmedeki tercihlerini tamamladıktan sonra, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapma hakkına sahip olacak.