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LGS birincisi kim oldu? 2024 LGS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

2024 LGS'de birinci olan öğrenciler merak konusu oldu. Bu yıl LGS'de birincilik unvanını kazanan öğrenciler Türkiye'nin farklı illerinden ve okullarından geldi. Birinciler arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinden öğrenciler de bulunuyor. Peki, LGS birincisi kim oldu? 2024 LGS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 15:52 Güncelleme 28 Haziran 2024, 15:52
LGS birincisi kim oldu? 2024 LGS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

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2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrası lise tercihi yapacak olan öğrenciler için heyecan doruklara çıktı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda, başarı gösteren ve tam puan alan öğrenciler merak konusu oldu. Peki, 2024 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? İşte 2024 LGS birincileri ve tam puan alanlar hakkında detaylar!

LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS birincisi olan isimler henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılınca haberimizde yer alacaktır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlayacağını duyurdu. Bu durumda, 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak.

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

LGS sürecinde öğrencilere çeşitli tercih hakları tanınmaktadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından yapılacak tercihlerde, öğrenciler ikametlerine yakın olan ilk 3 okul arasından en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Öğrenciler, yerel yerleştirmedeki tercihlerini tamamladıktan sonra, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapma hakkına sahip olacak.

RENK KODLARI İLE TERCİH KOLAYLIĞI

MEB, tercih ekranında öğrencilere rehberlik etmek için renk kodları sistemini kullanacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında "yeşil" renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanındaki okulları; "kırmızı" renk ise öğrencinin il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek. Bu renk kodları, öğrencilere tercihlerini yaparken kolaylık sağlayacak ve daha bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı!

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