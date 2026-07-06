LGS sonuçları 2026 ne zaman? MEB sonuç sorgulama ekranı

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı aynı gün tercih dönemine esas kontenjan tablolarını yayınlayacak. Öğrenciler puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanlarını inceleyerek 13-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sorgulayabilecek. Bu yıl da sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak ve tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak.

Adaylar, LGS sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek. (Görsel: AA)

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ TERCİH SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da ilan edileceğini hatırlatarak bu yıl tercih sürecinde yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin'in açıklamasına göre öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından yapay zeka destekli bir tercih sistemiyle okul araştırması yapabilecek. Sistem, öğrencilerin tercih etmek istediği okul türüne göre Türkiye genelindeki okulları fiziksel imkanlarıyla birlikte listeleyerek tercih sürecine destek sağlayacak.

2026 LGS TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

LGS kapsamında lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda okul kontenjanları, taban yüzdelik dilimler, okul türleri ve yerleştirme esaslarına ilişkin tüm ayrıntılar yer alacak. Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Tercih kılavuzunda kontenjanlar, yüzdelik dilimler ve yerleştirme esasları yer alacak. Öğrencilerin tercih öncesinde kılavuzu incelemesi öneriliyor. (Görsel: AA)

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Bu tarihten sonra öğrenciler yerleştirme sonuçlarını kontrol ederek gerekmesi halinde nakil sürecine katılabilecek.

Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. (Görsel: AA)

NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

2026 LGS yerleştirme sürecinde 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile nakil sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yerleştirildiği okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler, Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda nakil başvurularını yapabilecek.

TERCİH SÜRECİNDE RESMİ TAKVİM TAKİP EDİLMELİ Tercih döneminde öğrenciler yalnızca resmi kaynaklarda yayımlanan takvim ve tercih kılavuzunu esas almaladır. Kontenjanlar, yüzdelik dilimler ve yerleştirme kurallarındaki güncellemelerin dikkatle takip edilmesi, doğru tercih planlaması açısından büyük önem taşıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim