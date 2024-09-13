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LGS sonuç sorgulama 2024 | LGS puanları tekrar mı hesaplanacak?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan 8. sınıf öğrencileri, yaşanan gelişmelerle birlikte sonuçlarını yeniden araştırmaya başladılar. Mahkeme kararıyla 2024 LGS'de 1 soru iptal edildi. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) puanların yeniden hesaplanacağını ve bunun sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanıdı. İşte detayları...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 19:00 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 19:01
LGS sonuç sorgulama 2024 | LGS puanları tekrar mı hesaplanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından kritik bir adım attı. MEB, sınav puanlarının yeniden hesaplanacağını açıklarken, bu durum sonucunda üst tercihlere yerleşme hakkı kazanan öğrencilere yeni kayıt hakkı tanındı. Öğrenciler, güncellenen sonuçlarını sorgulamak için MEB'in resmi web sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilecekler. Peki, LGS 2024 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, detaylar ve sorgulama ekranına dair bilgiler...

LGS Soru İptali Sonrası MEB'den Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında iptal edilen bir soru hakkında resmi bir açıklama yaptı. Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilen soru sonrası, MEB sınav sonuçlarının yeniden hesaplanacağını duyurdu. Öğrencilere üst tercihlerine yerleşme imkanı tanınacak.

Sonuçlar e-Okul Üzerinden Takip Edilecek

Öğrenciler, sınav sonuçlarını ve yerleştirme bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden takip edebilecek. Yeniden hesaplanan puanlarla ilgili süreç, öğrencilere SMS yoluyla da bildirilecek.

Mahkeme Kararı Sonrası Süreç

MEB'in açıklamasında, merkezi sınavlara yönelik itirazların 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında alındığı belirtilirken, İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği mahkeme süreçlerinin en fazla 15 gün içinde sonuçlandığı vurgulandı. Bu bağlamda, sınav sonuçlarına yönelik davaların 11 Eylül 2024 tarihinde nihai karara bağlandığı ve Bakanlığa ulaştığı kaydedildi.

Fen Bilimleri Sorusu İptal Edildi

İptal edilen soru, fen bilimleri dersine ait A kitapçığındaki 13. soruydu. Mahkeme bilirkişi raporuna dayandırdığı kararında, sorunun öğretim programına uygun olduğunu ancak evrensel fizik ilkeleri açısından doğru cevabın bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu doğrultuda mahkeme, ilgili sorunun iptaline karar verdi.

Puanlar Yeniden Hesaplanacak

MEB, sınav kılavuzunda yer alan "İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli sorular üzerinden puanlama yapılır" hükmü gereğince, öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanacağını açıkladı. Bu kapsamda, fen bilimleri dersindeki iptal edilen soru dışarıda bırakılarak, diğer sorulara göre yeni bir değerlendirme yapıldı.

Öğrencilere Yeni Kayıt Hakkı

Yeni hesaplama sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Kayıt işlemleri ise 21 Eylül itibarıyla otomatik olarak gerçekleşecek. MEB, öğrencilerin mevcut okullarında kalma hakkına da sahip olduklarını belirtti. Ayrıca nakil hakkı bulunan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için ek kontenjanlar da oluşturuldu.

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