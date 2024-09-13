Fen Bilimleri Sorusu İptal Edildi
İptal edilen soru, fen bilimleri dersine ait A kitapçığındaki 13. soruydu. Mahkeme bilirkişi raporuna dayandırdığı kararında, sorunun öğretim programına uygun olduğunu ancak evrensel fizik ilkeleri açısından doğru cevabın bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu doğrultuda mahkeme, ilgili sorunun iptaline karar verdi.
Puanlar Yeniden Hesaplanacak
MEB, sınav kılavuzunda yer alan "İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli sorular üzerinden puanlama yapılır" hükmü gereğince, öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanacağını açıkladı. Bu kapsamda, fen bilimleri dersindeki iptal edilen soru dışarıda bırakılarak, diğer sorulara göre yeni bir değerlendirme yapıldı.
Öğrencilere Yeni Kayıt Hakkı
Yeni hesaplama sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Kayıt işlemleri ise 21 Eylül itibarıyla otomatik olarak gerçekleşecek. MEB, öğrencilerin mevcut okullarında kalma hakkına da sahip olduklarını belirtti. Ayrıca nakil hakkı bulunan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için ek kontenjanlar da oluşturuldu.