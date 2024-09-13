Fen Bilimleri Sorusu İptal Edildi

İptal edilen soru, fen bilimleri dersine ait A kitapçığındaki 13. soruydu. Mahkeme bilirkişi raporuna dayandırdığı kararında, sorunun öğretim programına uygun olduğunu ancak evrensel fizik ilkeleri açısından doğru cevabın bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu doğrultuda mahkeme, ilgili sorunun iptaline karar verdi.

Puanlar Yeniden Hesaplanacak

MEB, sınav kılavuzunda yer alan "İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli sorular üzerinden puanlama yapılır" hükmü gereğince, öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanacağını açıkladı. Bu kapsamda, fen bilimleri dersindeki iptal edilen soru dışarıda bırakılarak, diğer sorulara göre yeni bir değerlendirme yapıldı.