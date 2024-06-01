LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS’ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? Yasak olan eşyalar hangileri?

Yasaklı Araç ve Gereçler
Sınav salonlarına sokulması yasak olan eşyalar arasında çeşitli elektronik cihazlar ve aksesuarlar bulunuyor. Kullanımı doktor raporu ile belirlenmiş hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı gibi) hariç olmak üzere, sınav salonuna çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera gibi iletişim araçları; depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; kablosuz iletişim sağlayan cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş gibi aksesuarlar; elektronik ve/veya mekanik cihazlar; databank, sözlük, hesap makinesi; kâğıt, kitap, defter, not gibi dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlar; ve delici, kesici aletler sınav binasına alınmayacak.
MEB'in bu düzenlemeleri, sınavın güvenliği ve öğrencilerin konsantrasyonu açısından büyük önem taşıyor.
Öğrencilerin, sınav günü bu kurallara uyarak gerekli hazırlıkları yapmaları, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
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