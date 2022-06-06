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    • Eğitim
    • 06.06.2022 08:38
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    • 06.06.2022 08:38
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    LGS MEB Türkçe, İnkılap, Din Kültürü İngilizce sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı verildi mi? LGS 2022 SÖZEL SORULARI VE CEVAPLARI!

    LGS 2022 MEB SÖZEL VE SAYISAL SORULARI - CEVAP ANAHTARI! LGS sözel (Türkçe, İnkılap, Din Kültürü İngilizce) ve sayısal (Matematik, Fen Bilgisi) sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da uygulanıyor. Sınav bittikten sonra MEB LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığını yayımlıyor. Peki LGS A-B-C-D kitapçıkları ne zaman verilecek 2022? LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    LGS 2022 SÖZEL SORULARI VE CEVAPLARI!

    LGS sınavına giren milyonlarca aday okuldan çıktıktan sonra hemen soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. MEB LGS sınav sonrası soru ve cevapları yayımlıyor. Adaylar da soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden doğru ve yanlışlarına bakabiliyor. Peki LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2022? İşte LGS 2022 MEB SÖZEL SORULARI - CEVAPLARI, LGS Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevapları...

    LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

    SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor. Her sene LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden indiriliyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, LGS cevap anahtarına http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar.

    Sınav sonrası LGS soru ve cevapları için duyurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşağıdaki internet sitesinden yayımlanacak.

    LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her yanlış yapılan 3 soruda 1 doğru cevap da geçersiz kabul ediliyor.

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

        Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.
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        Haberler Eğitim LGS MEB Türkçe, İnkılap, Din Kültürü İngilizce sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı verildi mi? LGS 2022 SÖZEL SORULARI VE CEVAPLARI!
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