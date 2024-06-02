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LGS kaçta başlayıp kaçta bitecek 2024? LGS 1. ve 2. oturum ne kadar sürecek, hangi dersler var?

Bugün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda uygulanan önlemlerden sonra, bu yıl öğrenciler tekrar il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. Bu önemli sınava katılmak için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Öğrenciler ve aileleri için heyecan dolu olan bu günde, sınav merkezlerinde alınan tedbirlerle sınavın sorunsuz geçmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 08:38 Güncelleme 02 Haziran 2024, 08:41
LGS kaçta başlayıp kaçta bitecek 2024? LGS 1. ve 2. oturum ne kadar sürecek, hangi dersler var?

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Hayalini kurdukları liselerde eğitim almak için ter dökecek 1 milyondan fazla öğrenci, sınavın başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili detayları merak ediyor. LGS 2024 sınavı saat 09:30'da başlayacak ve iki oturum halinde yapılacak.

Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda ve 35 salonda yapılacak.

Özel durumu dolayısıyla sınava katılamayan 187 öğrenci, evde veya hastanede sınava alınacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacak. 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.

LGS SINAV OTURUMLARI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 09:30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan ilk oturumda öğrenciler 50 soru için 75 dakika süre verilecek. İlk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum 11:30'da başlayacak. Sayısal alanda n oluşan ikinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden 40 soru yöneltilecek. 80 dakika sürecek ikinci oturum 12:50'de sona erecek.

LGS SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?

LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

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