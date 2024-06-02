LGS kaçta başlayıp kaçta bitecek 2024? LGS 1. ve 2. oturum ne kadar sürecek, hangi dersler var?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacak. 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.
Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.
LGS SINAV OTURUMLARI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ
LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 09:30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan ilk oturumda öğrenciler 50 soru için 75 dakika süre verilecek. İlk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum 11:30'da başlayacak. Sayısal alanda n oluşan ikinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden 40 soru yöneltilecek. 80 dakika sürecek ikinci oturum 12:50'de sona erecek.
LGS SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?
LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.