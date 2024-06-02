LGS kaçta başlayıp kaçta bitecek 2024? LGS 1. ve 2. oturum ne kadar sürecek, hangi dersler var?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Hayalini kurdukları liselerde eğitim almak için ter dökecek 1 milyondan fazla öğrenci, sınavın başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili detayları merak ediyor. LGS 2024 sınavı saat 09:30'da başlayacak ve iki oturum halinde yapılacak.

Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda ve 35 salonda yapılacak.