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LGS sınavı kaç net kaç puan 2024? LGS sınavı kaç puanla kazanılır 2024? Baraj puanı var mı, kaç? Lise yüzdelik dilimler, taban tavan puanları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde bugün gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bir dönemin başlangıcı oldu. Sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, LGS puan hesaplama 2024 işlemlerine başlayacak.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:54 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:56
LGS sınavı kaç net kaç puan 2024? LGS sınavı kaç puanla kazanılır 2024? Baraj puanı var mı, kaç? Lise yüzdelik dilimler, taban tavan puanları...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kullanılan LGS puan hesaplama formülü. Peki, MEB ile lise sınavı puanı nasıl hesaplanır? Kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? İşte detaylar.

LGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Buna göre her 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

Lise yüzdelik dilimler, taban tavan puanları...

Henüz 2024 yılı için taban puanları, yüzdelik dilimler açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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