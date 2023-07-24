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    • Eğitim
    • 24.07.2023 09:30
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    • 24.07.2023 09:30
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    LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı! Lise (YEP) yüzdelik dilimler! E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması 2023!

    LGS boş kontenjanlar, E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması, yüzdelik dilimler adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, LGS boş kontenjanlar nasıl öğrenilri? Lise (YEP) yüzdelik dilim nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması 2023!

    LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. 2023 yılı E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması gündemde yer alıyor. LGS tercih sonuçları 24 Temmuz'da açıklanacak. Hayalindeki lisede okumak için LGS sınavına katılan adaylar şimdi yerleştirme sürecine girecek. İşte detaylar...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

    LGS tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuç sorgulamayı "meb.gov.tr" adresinden yapabilir.

    2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

    LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarına göre hareket edecek.

    2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor. Adaylar, aşağıda bulunan 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını sorgulayabilir.

    LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek.

    2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    MEB 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ

    26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

    03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

    24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

        24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

        31 Temmuz-04 Ağustos 2023: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        07 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

        18 Ağustos 2023: İl/ İlçe Öğrenci YerleĢtirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        22-25 Ağustos 2023 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

        31 Ağustos 2023 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        11 Eylül 2023: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

        2023 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

        Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
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        Haberler Eğitim LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı! Lise (YEP) yüzdelik dilimler! E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması 2023!
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