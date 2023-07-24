LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı! Lise (YEP) yüzdelik dilimler! E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması 2023!

LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. 2023 yılı E-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması gündemde yer alıyor. LGS tercih sonuçları 24 Temmuz'da açıklanacak. Hayalindeki lisede okumak için LGS sınavına katılan adaylar şimdi yerleştirme sürecine girecek. İşte detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
LGS tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuç sorgulamayı "meb.gov.tr" adresinden yapabilir.
2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarına göre hareket edecek.
2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor. Adaylar, aşağıda bulunan 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını sorgulayabilir.
LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek.
2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MEB 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ
26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi