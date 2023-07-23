Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı yerleştirme kriterleri! Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman?

''Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman?'' şeklindeki sorular yüzbinlerce LGS adayı tarafından sorgulanıyor. MEB 2023 LGS tercih sonuçlarını 24 Temmuz'da açıklayacak. 3-19 Temmuz tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar Eylül ayında okullarında derslerine başlayacak. İşte Adrese dayalı yerleştirme hakkında bilgiler...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
4 Haziran 2023 tarihinde LGS sınavının sonuçları Haziran ayında meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlarına göre 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi sınaıvna katılan adaylara yaptığı duyuruda tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.
ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NEDİR, NASOL OLACAK?
Adrese dayalı yerleştirme lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
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