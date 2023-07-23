Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı yerleştirme kriterleri! Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve konumlarına bağlı olarak oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.