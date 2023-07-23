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    • Eğitim
    • 23.07.2023 23:25
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    • 23.07.2023 23:28
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    Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı yerleştirme kriterleri! Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman?

    LGS tercih sonuçlarıyla birlikte adaylar adrese dayalı yerleştirme hakkında araştırmalarını da hızlandırdı. Peki Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman? İşte Adrese dayalı yerleştirme kriterleri!

    Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023?

    ''Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman?'' şeklindeki sorular yüzbinlerce LGS adayı tarafından sorgulanıyor. MEB 2023 LGS tercih sonuçlarını 24 Temmuz'da açıklayacak. 3-19 Temmuz tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar Eylül ayında okullarında derslerine başlayacak. İşte Adrese dayalı yerleştirme hakkında bilgiler...

    LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    4 Haziran 2023 tarihinde LGS sınavının sonuçları Haziran ayında meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlarına göre 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi sınaıvna katılan adaylara yaptığı duyuruda tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.

    ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NEDİR, NASOL OLACAK?

    Adrese dayalı yerleştirme lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

    ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

        Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve konumlarına bağlı olarak oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

        Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

        LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.

        Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.

        Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.
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        Haberler Eğitim Adrese dayalı yerleştirme nedir, nasıl olacak 2023? Adrese dayalı yerleştirme kriterleri! Adrese dayalı lise kayıtları ne zaman?
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