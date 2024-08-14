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DGS sınav sonucu sorgulama! 2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr sonuç ekranı

DGS sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih ve yerleştirme sürecine başlayacak. Gözler, ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya çevrildi. Peki, 2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte osym.gov.tr sonuç ekranı!

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 09:06 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 09:06
DGS sınav sonucu sorgulama! 2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr sonuç ekranı

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için tercih dönemi başlıyor. Adaylar, puanlarına göre yapacakları tercihlerle, lisans programlarına geçiş yapma fırsatı yakalayacak. Peki, ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayı!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 14 Ağustos Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapma süreci de başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için belirlenen tarihleri ve tercih yapma sürecine dair detayları ilerleyen günlerde adaylarla paylaşacak.

Adayların, tercih dönemini kaçırmamaları için ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri önerilmektedir.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, DGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla sorgulayabilir. Bunun için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM tarafından belirlenen şifreleri gerekmektedir. Ayrıca, sonuç sorgulama sayfasına direkt erişim için buraya tıklayabilirsiniz.

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