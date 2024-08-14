DGS sınav sonucu sorgulama! 2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr sonuç ekranı

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için tercih dönemi başlıyor. Adaylar, puanlarına göre yapacakları tercihlerle, lisans programlarına geçiş yapma fırsatı yakalayacak. Peki, ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayı!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 14 Ağustos Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.