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    • Eğitim
    • 30.03.2022 09:13
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    • 30.03.2022 09:13
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    LGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı başvuru tarihleri belli oldu! LGS ne zaman? MEB'DEN SON DAKİKA FLAŞ LGS AÇIKLAMASI!

    SON DAKİKA! LGS başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu. 5 Haziran'da MEB tarafından uygulanacak Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına başvuruların alınacağı tarih açıklandı. Binlerce aday bekliyordu. Özer, bakanlığın başvuruları otomatik olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Peki LGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? LGS 2022 ne zaman? Kimler LGS'ye girebilir, kimler giremez? LGS şartları neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS başvuru tarihleri belli oldu! LGS ne zaman?

    SON DAKİKA! LGS başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den adayların beklediği flaş açıklama geldi. Ortaokul mezunu öğrencilerin liseye geçişte girecekleri sınav olan LGS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran'ın 5'inde Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak sınav için hazırlıklar sürerken son dakika duyuru yapıldı. Peki LGS 2022 ne zaman? LGS sınavı başvuruları nezaman ve nasıl yapılır? Kimler LGS'ye girebilir, kimler giremez? LGS şartları neler?

    LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Son dakika bilgisine göre 2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek." dedi.

    LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    LGS başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, LGS 2022 kılavuzunu resmi internet adresi üzerinden inceleyebilecek.

    Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

    Bakan Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu bilgileri paylaştı:

    "Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

    LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVININ GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

        LGS HAKKINDA TÜM BİLGİLER

        Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

        Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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        Haberler Eğitim LGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı başvuru tarihleri belli oldu! LGS ne zaman? MEB'DEN SON DAKİKA FLAŞ LGS AÇIKLAMASI!
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