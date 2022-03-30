LGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı başvuru tarihleri belli oldu! LGS ne zaman? MEB'DEN SON DAKİKA FLAŞ LGS AÇIKLAMASI!

Bakan Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu bilgileri paylaştı:

"Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVININ GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.