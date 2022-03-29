2021 KPSS ile öğretmen ataması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Atama olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Özer merakla beklenen 2021 KPSS ile öğretmen atamasına ilişkin de mesaj verdi.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan bazı satır başları:
"Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.
Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok. Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum.
"İSTANBUL'A 1000 TANE ANAOKULU YAPACAĞIZ"
Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz. İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.
Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok. N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.