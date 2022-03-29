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    • Eğitim
    • 29.03.2022 22:38
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    • 29.03.2022 23:01
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    2021 KPSS ile öğretmen ataması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Atama olacak mı?

    Son dakika 2021 KPSS ile öğretmen atamsı... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı eğitim gündemini değerlendirdi. merak edilem öğretmen atamalarına ilişkin de konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak." ifadelerini kullandı.

    Bakan Özer’den atama mesajı

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    Özer merakla beklenen 2021 KPSS ile öğretmen atamasına ilişkin de mesaj verdi.

    Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan bazı satır başları:

    "Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.

    Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok. Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum.

    "İSTANBUL'A 1000 TANE ANAOKULU YAPACAĞIZ"
    Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz. İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.

    Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok. N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.

        Son 19-20 yıl içindeki en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma % 40, şu anda ise % 90 seviyelerinde. Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırlamamız yok. Herkes kayıt yaptırabilir. 2022 yılında hedefimiz, 1 milyon gencimizi, vatandaşımızı yetiştirmiş olmak. 2018 yılında bu kapsamdaki tüm meslek okullarındaki üretim kapasitesi 217 milyondu. 2021 yılında 1 milyar 162 milyonla kapattık. Öğrenciye dağıtmış olduğumuz pay 2021 yılında 52 milyona, öğretmende ise 112 milyona çıktı. Milli eğitim bakanlığına ait binaların deprem yönetmenliğiyle ilgisi canlı bir süreç.

        Odağımızda okullarımızı her anlamda "en güvenli yer" yapmak var. Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz.

        2021 KPSS ÖĞRETMEN ATAMASI
        Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

        24 milyon yardımcı kaynağı tüm okullara sağladık. Önemli olan yarının bugünden daha iyi olması. Önemli olan sürece odaklanma kültürünü benimsemek. 11 - 15 Nisan 2022 ara tatilinde öğretmenlere verilen seminerler uzaktan olacak. Öğretmenlerimiz pandemi sürecinde çok yoruldular."
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        Haberler Eğitim 2021 KPSS ile öğretmen ataması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Atama olacak mı?
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