LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: İşte MEB sonuç sorgulama ekranı

İkinci nakil döneminin sonuçlanmasıyla birlikte öğrencilerin lise yerleştirme sürecindeki durumu netleşirken, herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için de yeni bir başvuru dönemi başlayacak. Yerleştirme süreci ağustos ayının sonunda tamamlanacak.

LGS kapsamında ikinci nakil sonuçları açıklandı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB tarafından LGS kapsamında yürütülen yerleştirmeye esas ikinci nakil işlemlerinin sonuçları açıklandı. Öğrenciler, ikinci nakil döneminde yaptıkları tercihlerin ardından hangi okula yerleştirildiklerini öğrenebilecek.

İkinci nakil sonuçları, 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından gerçekleştirilen sürecin son aşamasını oluşturdu.

Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç henüz sona ermeyecek.

Bu öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. Komisyonlar, öğrencilerin yerleştirme işlemlerini boş kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirecek.

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ 28 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek yerleştirmelerin ardından LGS kapsamındaki lise yerleştirme süreci sona erecek. Tüm yerleştirme işlemlerinin 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Böylece liseye geçiş sürecinde öğrencilerin okul yerleştirmelerine ilişkin son durum ağustos ayının sonunda kesinleşmiş olacak.

LGS yerleştirme sürecinin 28 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

YATILILIK BAŞVURULARI EYLÜL AYINDA

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kez yatılılık başvuruları için süreç başlayacak. Yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okullar ve ilgili kurumlar tarafından alınacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Yerleştirilen öğrencilerin e-Pansiyon sistemi üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül arasında yapılacak.

LGS'DE TAKVİM NASIL İLERLEYECEK?

LGS yerleştirme sürecindeki önemli tarihler şöyle:

17-26 Ağustos: Yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe komisyonlarına yerleştirme başvuruları

28 Ağustos: LGS yerleştirme sürecinin tamamlanması

31 Ağustos-3 Eylül: Yatılılık başvurularının alınması

4 Eylül: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının açıklanması

4 Eylül sonrası: e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemlerinin sisteme işlenmesi



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