Öğrenci affında kritik tarih! YÖK usul ve esasları belirledi: Nasıl başvuru yapılır?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affından yararlanacakların üniversitelerine dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Üniversiteleriyle ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrenciler, 9 Aralık'a kadar başvuru yaparak eğitim hayatlarına yeniden dönebilecek. Düzenleme kapsamında bazı kapatılan programlardaki öğrenciler için de eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik yeni imkanlar sağlandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.
YÖK AÇIKLADI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85'inci madde kapsamında, üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı.
SON TARİH 9 ARALIK
Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
BELİRLİ KOŞULLARDA EK İMKAN TANINDI
Düzenleme hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.
Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık'a kadar başvuramayanlara da belirli koşullarda ek imkan tanındı. Bu kişiler mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde başvurabilecek.
Sağlık nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu, 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.
KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK?
Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.
Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.
GEÇMİŞ YILLAR İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK
Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek. Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.
"AFFI GENÇLERİN GELECEKLERİNİ YENİDEN KURMA İMKANI OLARAK GÖRÜYORUZ"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz."
"Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkan sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak."
YÖK olarak üniversitelerle birlikte sürecin açık, anlaşılır ve öğrenci odaklı yürütülmesini sağlayacaklarını vurgulayan Özvar, öğrencilerin başvuru ve intibak süreçlerinde karşılaşabilecekleri tereddütleri gidermek ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla usul ve esasları belirlediklerini kaydetti.
"BİZİM İÇİN HER ÖĞRENCİNİN EMEĞİ DEĞERLİDİR"
Özvar, "Bizim için her öğrencinin emeği, birikimi ve geleceği değerlidir. Üniversitelerimizin kapısını yeniden açtığımız öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin üretimine, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil gençlerimize geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.
Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık'a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslara YÖK'ün resmi internet sitesinden erişilebilecek.
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