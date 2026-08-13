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Öğrenci affında kritik tarih! YÖK usul ve esasları belirledi: Nasıl başvuru yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affından yararlanacakların üniversitelerine dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Üniversiteleriyle ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrenciler, 9 Aralık'a kadar başvuru yaparak eğitim hayatlarına yeniden dönebilecek. Düzenleme kapsamında bazı kapatılan programlardaki öğrenciler için de eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik yeni imkanlar sağlandı.

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Öğrenci affında kritik tarih! YÖK usul ve esasları belirledi: Nasıl başvuru yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

YÖK, öğrenci affına ilişkin usul ve esasları belirledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan, İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)YÖK, öğrenci affına ilişkin usul ve esasları belirledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan, İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

YÖK AÇIKLADI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85'inci madde kapsamında, üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı.

Üniversiteleriyle ilişiği kesilenlere yeniden eğitim fırsatı verildi.Üniversiteleriyle ilişiği kesilenlere yeniden eğitim fırsatı verildi.

SON TARİH 9 ARALIK

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar da aftan yararlanabilecek.Kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar da aftan yararlanabilecek.

BELİRLİ KOŞULLARDA EK İMKAN TANINDI

Düzenleme hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık'a kadar başvuramayanlara da belirli koşullarda ek imkan tanındı. Bu kişiler mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde başvurabilecek.

Sağlık nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu, 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.

Öğrenciler başvurularını 9 Aralık 2026'ya kadar yapabilecek.Öğrenciler başvurularını 9 Aralık 2026'ya kadar yapabilecek.

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK?

Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.

Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim yılında dönebilecek.Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim yılında dönebilecek.

Kapatılan İkinci Öğretim Programları
Kapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.
Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler
Programı sonradan kapatılan ve geçmişte yerleştirildikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla üniversitelerinin yetkili kurullarınca eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek.
Çift Anadal Düzenlemesi
Anadal programından ilişiği kesildiği için çift anadal kaydı sona erenler ile anadal programından mezun olduktan sonra çift anadal programıyla ilişiği kesilenler yeniden başvuru yapabilecek.
Yatay Geçiş İmkanı
Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayan öğrenciler, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi
Örgün programlara bu kapsamda yapılacak yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yapılacak.
Açıköğretim Programlarına Geçiş
Düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı da tanındı.

Öğrenci affı, hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar geniş bir grubu kapsıyor.Öğrenci affı, hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar geniş bir grubu kapsıyor.

GEÇMİŞ YILLAR İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek. Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.

Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

Sağlık nedeniyle başvuru yapamayanların heyet raporu sunması gerekecek.Sağlık nedeniyle başvuru yapamayanların heyet raporu sunması gerekecek.

"AFFI GENÇLERİN GELECEKLERİNİ YENİDEN KURMA İMKANI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz."

"Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkan sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak."

YÖK olarak üniversitelerle birlikte sürecin açık, anlaşılır ve öğrenci odaklı yürütülmesini sağlayacaklarını vurgulayan Özvar, öğrencilerin başvuru ve intibak süreçlerinde karşılaşabilecekleri tereddütleri gidermek ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla usul ve esasları belirlediklerini kaydetti.

Bazı ağır suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında bırakıldı.Bazı ağır suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında bırakıldı.

"BİZİM İÇİN HER ÖĞRENCİNİN EMEĞİ DEĞERLİDİR"

Özvar, "Bizim için her öğrencinin emeği, birikimi ve geleceği değerlidir. Üniversitelerimizin kapısını yeniden açtığımız öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin üretimine, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil gençlerimize geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık'a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslara YÖK'ün resmi internet sitesinden erişilebilecek.

Sahte belgeyle kayıt yaptıran öğrenciler düzenlemeden yararlanamayacak.Sahte belgeyle kayıt yaptıran öğrenciler düzenlemeden yararlanamayacak.

1. Öğrenci affından kimler yararlanabilecek?
Üniversiteleriyle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar, belirlenen şartları taşımaları halinde aftan yararlanabilecek.
2. Başvurular ne zamana kadar yapılabilecek?
Öğrencilerin, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık 2026'ya kadar başvurmaları gerekiyor.
3. Başvurusu kabul edilen öğrenciler ne zaman eğitimlerine başlayacak?
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
4. Süresi içinde başvuru yapamayanlar ne yapacak?
Mücbir sebep nedeniyle başvuramayanlar, sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde başvurabilecek. Sağlık nedeniyle başvuru yapamayanların ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmesi gerekecek.
5. Kimler öğrenci affından yararlanamayacak?
Terör ve düzenlemede sayılan bazı ağır suçlardan mahkum olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ve hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak.
6. Geri dönen öğrencilerden geçmiş yıllara ait öğrenim ücreti alınacak mı?
Hayır. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden başlayacak öğrencilerden, kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
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