ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı ve puanların geçerlilik süresi

2026-ALES/2 sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2 Ağustos 2026'da düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın değerlendirme işlemlerini tamamlayarak adayların sonuçlarını erişime açtı. Yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan adaylar, ALES/2 puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

ALES/2 SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

2026-ALES/2'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için adayların T.C. kimlik numarası ve Aday Şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.

Sonuçlara ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

2026-ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınavdan aldıkları ALES puanlarını ve sonuç bilgilerini görüntüleyebilir. Sonuç ekranında yer alan bilgiler, lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvuruları açısından önem taşıyor.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026-ALES/2'de alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Buna göre 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan ALES/2 puanları, ilgili mevzuat kapsamında 2031 yılına kadar lisansüstü eğitim ve akademik başvurularda kullanılabilecek.

Adaylar, geçerlilik süresi içerisinde başvuru yaptıkları kurumun belirlediği şartlar doğrultusunda ALES puanlarını değerlendirebilecek.