LEYLA İLE MECNUN, GÜL BÜLBÜL sorusu cevabı ne? YKS 2023 TYT LEYLA İLE MECNUN sorusu öğrencileri şoke etti! İşte gelen komik yorumlar...

İŞTE GELEN YORUMLAR

"Leyla ile mecnun sorusu neydi ya öyle beynim o soruda aktı gitti"

"Leyla ile mecnun sorusunu cok mu aradınız ya bakin 5 dk mi yedi bulbulmus gülmüş mahvoldum A yaptim onuda yanlissa mahvolurum #yks2023"

"Leyla ile mecnun sorusundaki tüm şıkları işaretlemeyen var mı? "

"Leyla ile Mecnun olan sorudan sonra beynin yandığı için cevaplayamadım"