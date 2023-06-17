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    • Eğitim
    • 17.06.2023 15:18
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    • 17.06.2023 15:18
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    YKS 2023 TYT sınavı EYFEL SORUSU öğrencileri çıldırttı! Eyfel sorusu cevabı ne? İşte o cevap...

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yer alan sosyal bilgiler oturumunda, Eyfel Kulesi ile ilgili bir soru öğrenciler arasında büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. Sınavın ardından arama motorlarına yönelen öğrenciler, bu sorunun cevabını öğrenmek için yoğun bir araştırma içine girdi. İşte bu sorunun detayları...

    takvim.com.tr
    YKS 2023 TYT sınavı eyfel sorusu cevabı ne?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanıyla birlikte, sınavdan çıkan öğrenciler merakla soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Bu araştırmalar arasında dikkat çeken bir konu, "Eyfel Kulesi" sorusu oldu. Öğrenciler, sınavda yer alan bu sorunun cevabını merak ederek arama motorlarına yöneldi. İşte, Eyfel Kulesi sorusu ve detayları...

    EYFEL KULESİ SORUSU CEVABI NEDİR?

    YKS 2023 sınavında çıkan soru için araştırmalar hızlandı. Sorunun cevabı netleştiğinde anında haberimizde yer alacak.

    İŞTE SORUYLA İLGİLİ GELEN YORUMLAR

    "Eyfel kulesiyle bundan böyle şahsi problemlerim olacak. "

    "Eyfel kulesinden ne istediniz"

    "Eyfel kulesi aklımı başımdan aldı o nasıl sorudur"

    "Ne Eyfel kulesiymiş #yks2023"

    "Eyfel kulesi sorusu öyle bir soruydu ki 5 kere cevap degistirdim,kâğıda ayrı optige ayrı kodladim, cevap anahtarına bakayım desem neyi isaretledigimi unuttum"
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    Haberler Eğitim YKS 2023 TYT sınavı EYFEL SORUSU öğrencileri çıldırttı! Eyfel sorusu cevabı ne? İşte o cevap...
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