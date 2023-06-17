YKS 2023 TYT sınavı EYFEL SORUSU öğrencileri çıldırttı! Eyfel sorusu cevabı ne? İşte o cevap...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanıyla birlikte, sınavdan çıkan öğrenciler merakla soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Bu araştırmalar arasında dikkat çeken bir konu, "Eyfel Kulesi" sorusu oldu. Öğrenciler, sınavda yer alan bu sorunun cevabını merak ederek arama motorlarına yöneldi. İşte, Eyfel Kulesi sorusu ve detayları...