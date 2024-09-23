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KYK yurt time sonuçları açıklandı mı? KYK yurt time projesi sonuç ekranı!

Gençlerin heyecanla beklediği KYK yurt time başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. 20 Eylül Cuma günü sona eren başvuru sürecinin ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite hayatına adım atan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak KYK yurtlarında yer almak için başvurularını tamamlamış durumda. Şimdi ise merak edilen tek şey, KYK yurt time başvuru sonuçlarının ne zaman duyurulacağı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 14:10 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 14:10
KYK yurt time sonuçları açıklandı mı? KYK yurt time projesi sonuç ekranı!

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi'nin başvuru süreci sona erdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca KYK yurtlarında konaklayan öğrencilerin spor aktivitelerine katılımını artırmayı hedefleyen proje, yoğun ilgi gördü. Özellikle birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler projeye başvuru yapma hakkına sahipti.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen Yurt-Time Spor projesi için başvurular sona erdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı.

KYK YURT TİME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt time başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.

KYK YURT TİME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KYK yurt time başvuru sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

KYK Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirildi.

Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.

Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.

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