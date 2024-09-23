23 Eylül bugün okul var mı? Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi? Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük’te okullar tatil mi?

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINA TATİL

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

OKULLAR NERELERDE TATİL?

Zonguldak başta olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ancak Zonguldak dışında diğer iller için eğitim öğretime tatil açıklaması gelmedi.





Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ZONGULDAK'TA YAĞMUR DURACAK MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.