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23 Eylül bugün okul var mı? Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük'te okullar tatil mi?

Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Eylül Pazartesi günü için Zonguldak ve çevre iller olan Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük, Bartın için turuncu uyarı vermesinin ardından, bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 06:02 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 07:06
23 Eylül bugün okul var mı? Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi? Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük’te okullar tatil mi?

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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak ve Bartın için turuncu kodlu yağış uyarısı verdi. Ayrıca Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu uyarılar paylaşıldı.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta Valiliği, 23 Eylül günü olumsuz hava şartları yaşanacağından eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için turuncu uyarı vermesinin ardından Zonguldak Valiliği de il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Zonguldak il genelinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINA TATİL

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

OKULLAR NERELERDE TATİL?

Zonguldak başta olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ancak Zonguldak dışında diğer iller için eğitim öğretime tatil açıklaması gelmedi.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ZONGULDAK'TA YAĞMUR DURACAK MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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