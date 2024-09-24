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DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için heyecan sona erdi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday tercihlerini yaparak sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. Son dakika haberine göre, ÖSYM sonuçların erişime açıklandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2024 , 05:54 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:24
DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyordu. ÖSYM'den konu hakkında son dakika açıklaması geldi.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM sonuçların erişime açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.

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