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KYK yurt ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL 2024? Yurt kaydı nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onayı nedir?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Binlerce öğrenci, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yurt kayıt takvimini ve başvuru işlemlerini yakından takip etmeye başladı. Peki, KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvurusu nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 11:29
KYK yurt ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL 2024? Yurt kaydı nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onayı nedir?

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Başvuruları 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan KYK yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, yeni akademik yıla hazırlık yapabilmeleri için kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK yurt kaydı nasıl yapılır? İşte detaylar...

ADAYLAR TAAHHÜTNAME ONAYI YAPACAK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.

Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilecek.

KYK yurt kayıtları nasıl yapılır?

KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kayıtları için e-kayıt sistemini uyguluyor. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet Yurt Kayıt İşlemleri bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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