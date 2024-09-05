KYK YEDEK YURT BAŞVURU TARİHİ 2024! KYK ek yurt başvuruları ne zaman? Yedek yurt sırası ne zaman gelir?

KYK yurt başvurularını kaçıran öğrenciler için ek başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bakanlık, ek başvuru döneminin tarihlerini resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak.
KYK yurt başvurularını kaçıran öğrenciler için ek başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bakanlık, ek başvuru döneminin tarihlerini resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak.
2024 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurtlarına ek başvuru takvimi netlik kazanmadı.
YKS ek yerleştirme sürecinin başlaması ile birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranının bir kez daha açılması bekleniyor.
KYK yedek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
YURT KAYITLARI HAKKINDA
Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen KYK yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.
SON GÜN 7 EYLÜL
GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.
İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.